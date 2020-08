Mihajlović: Prvi letovi sa aerodroma u Trebinju 2022. godine

Prvi avioni sa aerodroma u Hercegovini, čija izgradnja bi mogla da počne do kraja naredne godine, poleteće najverovatnije 2022, rekla je u intervjuu za Glas Srpske ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

Ona je naglasila da u zavisnosti od odabrane lokacije i izabranog modela trajanje gradnje aerodroma može biti različito.

- Pandemija nije usporila gradnju brze ceste Beograd - Sarajevo - dodala je Mihajlovićeva i navela da je važno da se Srbija i Srpska što bolje infrastrukturno povežu.

Podsjetila je da će Srpska i Srbija zajednički graditi aerodrom u Trebinju.

- Odmah po dogovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, predložili smo nadležnima iz Srpske tri moguće lokacije za aerodrome, i to u blizini Trebinja dvije i jedne kraj Gacka. Nakon analize lokacija, na ministarskom nivou ćemo se opredeliti za konačnu. Nakon toga, Srpska će izraditi plansku dokumentaciju i biće napravljen sporazum o određivanju-osnivanju budućeg aerodromskog operatera, finansiranju tehničke dokumentacije i izvođenja radova - rekla je Mihajlovićeva.

Istakla je, s obzirom na složene procedure planiranja i period neophodan za izradu tehničke dokumentacije i ishodovanje dozvola za gradnju, sa radovima na glavnom aerodromu Trebinje najranije bi moglo da se počne u drugoj polovini, odnosno do kraja 2021.

- Takođe, u zavisnosti od odabrane lokacije i izabranog modela aerodroma, trajanje izgradnje može biti različito. Radovi će se izvoditi fazno. Na taj način bismo pokušali da obezbedimo uslove da prvi avioni polete s aerodroma u Trebinju već 2022. godine. Za razvoj punog, predloženog kapaciteta biće potrebno do četiri godine. Pored veze sa Banjalukom, Sarajevom, Mostarom, Tuzlom i aerodromima u Srbiji i ostalim zemljama iz okruženja, ovaj aerodrom bi građanima i privredi u Srpskoj omogućio povezanost sa čitavim svetom, u saobraćajnom smislu bio bi alternativa aerodromima u pomenutim gradovima, Aerodromu Dubrovnik i Tivat. Aerodrom Trebinje se planira u kvalitetu višem od svih u okruženju - navela je Mihajlovićeva.

Kada je riječ o izgradnji brze ceste Sarajevo - Beograd navela je da je ona započeta 2019. na dionici Sremska Rača - Kuzmin.

- Dužina ove dionice je oko 18 kilometara, a vrijednost radova oko 220 miliona evra, uključujući izgradnju novog mosta preko Save. Gradilišta u Srbiji nisu stala za sve vreme epidemije, kao ni tokom vanrednog stanja. To se odnosi i na ovaj projekat. Ove sedmice, na gradilištu ove dionice, gdje je glavni izvođač turska kompanija “Tašjapi“, na lokaciji novog mosta preko Save, prisutno je oko 140 radnika i oko 100 jedinica mehanizacije. Za drugu deonicu, Požega - Užice - Kotroman (granica sa BiH), započeta je izrada projektno-tehničke dokumentacije. Dužina ove dionice biće oko 60 kilometara. Vrijednost autoputa Beograd - Sarajevo na teritoriji Srbije procjenjuje se na 1,05 milijardi evra, a računajući i dionice u BiH, ukupna vrijednost iznosi dvije milijarde evra, što ovaj projekat čini jednim od najvrednijih u regionu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija za dionicu od Bijeljine do Rače izdvojiti 100 miliona, od potrebnih 140 miliona evra.

- Važno je da se Srbija i Srpska, odnosno Srbija i BiH, što bolje infrastrukturno povežu, zbog bržeg razvoja regiona. Tome će doprinijeti izgradnja autoputa Brčko - Bijeljina - Rača, u čijem finansiranju će učestvovati i Srbija. Srbija već gradi dionicu autoputa Sremska Rača - Kuzmin, koji bi trebalo dalje da se poveže sa dionicama čija je gradnja planirana na teritoriji BiH, gde je Bijeljina prva važnija tačka sa kojom će ovaj autoput biti povezan. Očekujemo razgovore o konkretnim koracima u vezi sa realizacijom izgradnje autoputa na dionici od Bijeljine do Rače.

Očekuje da će do ove godine konačno bude pušten u saobraćaj novi most preko Drine, između Ljubovije i Bratunca, a za to je potrebno da bude završena izgradnja zajedničkog graničnog prelaza na teritoriji BiH.

- Pored toga, u planu je rekonstrukcija 11 mostova između Srbije i BiH - rekla je Mihajlović.