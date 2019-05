Mićić treba da otkaže sastanak sa Mesićem 

Sastankom sa bivšim predsjednikom Hvatske Stjepanom Mesićem, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić pokazuje nepoštovanje prema Republici Srpskoj, Srbiji i žrtvama hrvatskih progona, izjavio je poslanik SNSD-a iz Bijeljine u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Ćorić.

Reagujući na planirani sastanak Mićića sa Mesićem, Ćorić je oštro osudio ovakav potez gradonačelnika Bijeljine i pozvao ga da sastanak otkaže i građanima uputi izvinjenje zbog svog nepromišljenog djelovanja.

"Povodom najavljenog sastanka Mićića i Mesića, kao građanin Bijeljine, imam pomiješana osjećanja. Sa jedne strane osjećam stid, a sa druge i ljutnju zbog toga što se u našem gradu organizuje sastanak i dočekuje osoba čiji je stav prema Srbima jasno i nedvosmisleno negativan i osuđujući, što je on pokazao i riječima i djelima", navodi Ćorić u saopštenju.

On je javnost podsjetio na neke od Mesićevih izjava, da "Srbi iz Hrvatske mogu da ponesu samo prašinu na opancima", da je "Jasenovac bio samo radni logor", poziv na presjecanje Republike Srpske kod Brčkog čime bi se ugušile sve priče o samostalnosti, te brojnih izjava kojima Republiku Srbiju optužuje za ratove i zločine.

"Prije samo nekoliko dana Mesić je izjavio da srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika treba izolovati i pozvao na primjenu takozvanih bonskih ovlašćenja visokog predstavnika. Takvu osobu danas dočekuje gradonačelnik Mićo Mićić, kao izabrani predstavnik svih građana Bijeljine", naveo je Ćorić.

On je kao posebno problematičnu činjenicu istakao to što se sastanak organizuje iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti i bez ikakvih informacija o temi i dnevnom redu.

Prema riječima Ćorića, koji je i predsjednik Gradskog odbora SNSD Bijeljina, naročito zabrinjava činjenica što je sastanak praktično bio tajna i što javnost nije upoznata o razlozima njegovog održavanja.

"Koje su to teme o kojima Mićić mora sa Mesićem da razgovara iza zatvorenih vrata i zbog čega bi se gradonačelnik Bijeljine uopšte sastajao sa bivšim predsjednikom Hrvatske? Možda da ga pita kako je to biti 'bivši' s obzirom na to da će i Mićiću uskoro pristajati ta kvalifikacija", poručio je Ćorić.

On je zaključio da ovakvi Mićićevi potezi ozbiljno štete interesima Bijeljine i ugrožavaju saradnju sa prijateljima koje Republika Srpska ima u Republici Srbiji.

"U momentu kada Srbija počinje najveći infrastrukturni projekat koji je u istoriji poduzet na prostoru Semberije - auto-put i most preko Save, gradonačelnik Bijeljine ugošćava čovjeka koji se diči fotografijama na kojima je znak 'albanskog' orla i koji snažno zagovara i lobira za nezavisnost takozvanog Kosova. Kakvu to poruku šalje vlastima Srbije koje nas nesebično pomažu i podržavaju", upitao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, ovo je još jedan dokaz da Mićić više nije u stanju da vodi Bijeljinu.

"Svojim potezima, umorom i nesposobnošću Mićić ugrožava budućnost naše djece. Bijeljina zaslužuje bolju vlast koja neće praviti ovakve kikseve i ljude koji će politiku voditi ozbiljno i odgovorno, što sada očigledno nije slučaj", ocijenio je Ćorić.