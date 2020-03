Mićić: Razočaran sam, žaliću se na odluku Predsjedništva SDS-a

Oglasio se Mićo Mićić nakon odluke Predsjedništva SDS-a o isključenju. Kaže da će tražiti preispitivanje odluke i da će se žaliti Glavnom odboru i Skupštini SDS-a.



Mirko Šarović, kaže Mićo Mićić, očigledno nije razumio da su projekti u Bijeljini na prvom mjestu. Bez obzira na smjene, SDS u Bijeljini će uvijek biti jak i pobjednički, tvrdi Mićić i poručuje da će se dalje ponašati u skladu sa zaključcima Gradskog odbora SDS-a Bijeljina u kojima se jasno navodi da neće prihvatiti odluku o smjeni bilo koga od članova Gradskog odbora.

"Biće SDS uvijek pobjednički u Bijeljini i ostaće SDS u Bijeljini bez obzira na te smjene. Znate da je Gradski odbor dva, tri dana prije te odluke donio neke zaključke i odluke da i ako se desi neka smjena i neko isključivanje, da to nećemo prihvatiti. Imaćemo ovih dana sastanke i donijećemo odgovarajuće zaključke, a naravno da ćemo tražiti preispitivanje odluke i na Glavnom odboru, a ako treba, i vanredna skupština", rekao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva SDS-a, kako saznajemo, protiv sankcija Mićiću bili su Milan Miličević, Nemanja Vasić, Nedeljko Glamočak, dok su za odluku o isključenju, uz Mirka Šarovića, najglasniji bili Vukota Govedarica i Mladen Bosić.

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Milan Miličević danas nije želio, ili ipak nije smio da odgovori na naše pitanje da li podržava isključenje Mićića. Miličeviću se pitanje očito nije dopalo, te je, nakon kratkog komentara, novinarima zabranio dodatna pitanja.

"Današnja tema je posjeta ministra privrede. Sve što je rečeno na tu temu, rečeno je juče na pres-konferenciji u Istočnom Sarajevu. Predsjednik stranke je rekao tačno ono što je bilo na sjednici Predsjedništva", istakao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Mićić treba da iskoristi mehanizme i da traži da o njegovom statusu u stranci odlučuje Glavni odbor i Skupština stranke, smatra potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica. Bivši predsjednici čiste SDS od pobjednika, jasan je Bjelica, poručujući da Mićić ne smije da dozvoli da nekoliko ljudi u "krnjem predsjedništvu" stranke, unište sve što je radio 25 godina.

Da je isključenje Mićića pogrešan put i izraz tvrdoglave politike sadašnjeg rukovodstva o saradnji sa vodećim strankama u Srpskoj, smatra i predsjednik Prve SDS Radomir Lukić. To je ista situacija od prije 20 godina koju je provodio bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić, tvrdi Lukić, poručujući da je Bosić uvijek pitao strance i političko Sarajevo šta treba da radi, a ne narod.

"Ovakva politika SDS-a dovela je do toga da su raspuštena dva najsnažnija gradska odbora, prvo u Doboju, sada u Bijeljini i postavlja se pitanje gdje će to paranje tkiva SDS da stane. To se dešava zbog toga što u stranci nema, kako je govorio Bosić, trijumfalno i pobedonosno, ratnih kadrova. SDS je očišćen od ratnih kadrova i to vode navodno mirnodopski kadrovi, kakav je, i kako se predstavlja sam Bosić", naglasio je Radomir Lukić, predsjednik Prve SDS.

Podrška Mićiću stiže i od premijera Srpske. Mićić se borio za podršku šire koalicije kako bi ostvario što veće benefite za Semberiju, poručuje potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković. Loša je odluka da o Bijeljini odlučuju ljudi koji ne žive u tom gradu, jasan je Višković.

"U tom sporazumu koji je kreiran između SNSD-a i Gradskog odbora SDS-a Bijeljina nabrojano je 12 projekata koji su, prema ocjeni samog Mićića, značajni za grad Bijeljinu i mislim da je loša odluka da neki ljudi koji ne žive u Bijeljinu i koji dolaze sa strane treba da odlučuju šta i kako neko treba da radi u samoj Bijeljini", rekao je Radovan VIšković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

I pored odluke o isključenju, Gradski odbor SDS-a u Bijeljini čvrsto stoji uz Mićića. Prema statutu SDS-a, Mićića bi na čelu GO trebalo da naslijedi njegov zamjenik Nenad Lalić. Kako objašnjava naš izvor iz vrha SDS-a, moguće je da trećina opštinskih i gradskih odbora ili trećina članova Skupštine SDS-a traži vanrednu sjednicu i smjenu stranačkog rukovodstva. Međutim, vanredni unutarstranački izbori doveli bi u pitanje učešće SDS-a na izborima. Ukoliko žalbe organima SDS-a ipak ne urode plodom, spekuliše se da će Mićić formirati novu političku partiju. Nesumnjivo je da je isključenje Mićića dodatno narušilo i onako loše odnose u stranci i da je ovo, kako mnogi tvrde, početak kraja SDS-a.