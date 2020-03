Mićić: Razočaran sam odlukom Predsjedništva SDS-a

Razočaran sam odlukom Predsjedništva SDS-a, a koji su dalji koraci odlučićemo nakon sjednice Gradskog odbora bijeljinskog SDS-a - poručio je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine, dan nakon što je Predsjedništvo te stranke odbacilo njegov sporazum sa SNSD-om u najvećem gradu Semberije. Procjenili smo da velike projekte ne možemo uraditi sami, te da nam je za njih potrebna pomoć vlasti u Banjaluci, ali i u Sarajevu, i zato smo potpisali sporazum - objašnjava Mićić.

"Odluka Predsjedništva je takva, ali mi ćemo na nivou Gradskog odbora, Izvršnog odbora Grada Bijeljina vidjeti koje ćemo dalje korake preduzeti. Nama je prije svega bio prioritet ekonomski projekti, nama je prioritet da radimo i razvijamo dalje naš grad, da bude grad kao što i jeste, drugi u Republici Srpskoj", kaže Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Prvi čovjek Bijeljine kaže da on i SNSD uopšte nisu pregovarali o promjeni stranačkog dresa, nego da se razgovaralo samo o ekonomiji i projektima koji bi još unaprijedili Bijeljinu. Isto tvrdi i Radovan Višković. Potpredsjednik SNSD-a, koji je zadužen za pregovore sa Mićićem oko detalja konačnog sporazuma, kaže da ni jednog trenutka nije bilo priče oko prelaska Mićića pod okrilje najveće stranke u Srpskoj.

"Gospodin Mićić, to što je pokušao da radi, što namjerava da radi, je u interesu građana koji žive na tom prostoru. I meni je nerazumljivo da neko iz nekog drugog dijela Republike Srpske treba da ucjenjuje i da donose odluke kako bi trebali i šta da rade građani u Semberiji", kaže Radovan Višković, potpredsjednik SNSD.

Prema koalicionom dogovoru SDS-a Bijeljina i SNSD-a, 12 infrastrukturnih projekata su apsolutni prioritet. Baš zbog jednog od njih je Mićo Mićić danas posjetio ministra saobraćaja i veza, Đorđa Popovića. Gradonačelnik i ministar su potpisali ugovor o prenosu prava svojine i nepokretnosti u Bijeljini, da bi se mogle izgraditi autobuska i željeznička stanica u tom gradu.

"U perspektivi on podrazumijeva pored izgradnje nove autobuske stanice i izmještanje željezničkog kolosijeka i izgradnju nove željezničke stanice na novoj lokaciji. Šta će to značiti za sami Grad Bijeljinu u infrastrukturnom smislu nije potrebno posebno obrazlagati", kaže Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

"Izmjestićemo kolosijek, i to je predmet budućeg dogovora sa Vladom - da moji Semberci znaju - da napravimo i ulicu pored silosa, do izlaska iz grada, do zaobilaznice, tako da bi praktično autobusi direktno sa zaobilaznice dolazili na autobusku stanicu i ne bi uopšte opterećivali centar grada", kaže Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Nova autobuska stanica bi trebalo da bude izgrađena za godinu dana. Tender je već raspisan, a procijenjena vrijednost projekta je oko 2,5 miliona KM. Postoji projekat i za novu željezničku stanicu za teretni saobraćaj na novoj lokaciji, koji u predračunu vrijedi oko 450.000 KM.