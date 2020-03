Mićić ne ide na Predsjedništvo: Da li će Šarović raspuštanjem SDS u Bijeljini ugroziti sam sebe?

Potpredsjednik SDS Mićo Mićić neće prisustvovati današnjoj sjednici Predsjedništva stranke u Istočnom Sarajevu, na kojoj se očekuje neka vrsta sankcija protiv njega i Gradskog odbora Bijeljina jer se nije odrekao koalicionog sporazuma sa SNSD, saznaje Srpskainfo.

Prema našim imformacijama, Mićić na sjednicu šalje Milorada Sofrenića, jednog od svojih najodanijih saradnika u Bijeljini i na taj način namjerava da demantuje glasine i spinove da će Sofrenić biti povjerenik za Bijeljinu u slučaju raspuštanja Gradskog odbora, što je jedna od opcija. Odbor može da raspusti Predsjedništvo, pa i sam predsjednik SDS Mirko Šarović.

U trenutku kada Predsjedništvo bude raspravljalo o njemu, Mićić će sa DNS u Bijeljini potpisati koalicioni sporazum kojim se daje podrška Mićiću u izborima za gradonačelnika. Taj sastanak je najavljen juče.

– Mićić ima ogromnu podršku Gradskog odbora i vrhu stranke će biti izuzetno teško da sastavi povjereništvo za taj grad, u slučaju raspuštanja GO. Treba obratiti pažnju na sinoćni zaključak 6. Gradskog odbora u kome se kaže da će, u slučaju isključenja bilo kog njihovog člana iz SDS, tražiti vanrednu skupštinu Glavnog odbora i Skupštine SDS. Mada to nije navedeno, Slupštinu SDS treba očekivati u slučaju bilo koje sankcije protiv Gradskog odbora, što uključuje i raspuštanje. U tom slučaju se može desiti da Mićo na Skupštini dobije podršku, a to bi znašilo da Šarović nema podršku u SDS – priča sagovornik Srpskainfo iz SDS.