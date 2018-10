Mi popravimo, Stanivuković ode i predstavi se kao "spasilac"

Načelnik banjalučkog Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić optužio je danas odbornika PDP-a Draška Stanivukovića za medijsku zloupotrebu nedavnog problema sa pucanjem vodovodne cijevi u naselju Česmu i za lažno predstavljanje ovog incidenta kao "posljedicu loše rekonstrukcije ove saobraćajnice".

Tokom današnje sjednice gradske skupštine, načelnik Sandić prozvao je Stanivukovića da je iskoristio pucanje jedne vodovodne cijevi, koja nema apsolutno nikakve veze sa nedavnom rekonstrukcijem Ulice Petra Velikog u Česmi, kako bi to prikazao kao "loše izvedenu saobraćajnicu".

"Ta cijev je pukla na dubini od jednog metra, a radovi na tom putu su izvođeni do dubine od 50 centimetara. Ova činjenica najbolje govori o tome da se radi o neistinima, koje Stanivuković ponavlja po ko zna koji put", rekao je Sandić.

On je ukazao da je Stanivuković u svojim video snimcima, koje prati veliki broj korisnika društvenih mreža, u više navrata iskoristio situaciju gdje su nadležne gradske službe uočile neki problem i naložile njegovo otklanjanje, da bi došao neposredno prije popravke i to iskoristio za svoju promociju.

" I to se nije desilo jednom, nego više puta ", rekao je Sandić, u odgovoru na Stanivukovićevo pitanje u vezi saobraćajnice Petra Velikog u Česmi.

Ove prozivke dolaze samo nekoliko dana nakon što je Fejsbuku izbio pravi "mali rat" između dvojice najmalđih odbornika - Momčila Antonića iz SNSD-a i Stanivukovića iz PDP-a. Antonić je, naime, prozvao Stanivukovića da je tragediju porodice Dragičević iskoristio za prikupljanje političkih poena ali i da, po porobanom scenariju, koristi situaciju gdje gradske vlasti saniraju neki problem da se pojavi i sebe predstavio kao "čovjeka koji ukazuje i rješava probleme."

"Grad raspiše tender za sanaciju pasarele, on plati tu informaciju, ode na pasarelu i snimi ,,pogledajte u kakvom nam je stanju pasarela, naša djeca ovuda ne mogu ići u školu", pasarela se po planu sanira, on izađe i kiti se ,,gradskim perjem". Grad raspiše tender za sanaciju lifta za invalide, on plati informaciju i ode snimiti ,,naši invalidi ne mogu u bioskop, ne radi im lift", lift se po planu sanira, on opet snima i kiti se ,,gradskim perjem"; i tako desetine puta! Obični lažov i manipulator koji se predstavlja kao borac za djecu, invalide i ,,sve naše građane"",napisao je Antonić na svom profilu na Fejsbuku.