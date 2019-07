Napravljen prvi korak ka izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo

Na Jahorini je danas potpisan Memorandum o razumijevanju između Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" i kompanije "Tašjapi" iz Turske koja bi trebalo da radi dionicu auto-puta od Srbije do Sarajeva u dijelu kroz Republiku Srpsku.

Riječ je o dvije trase auto-puta Beograd - Sarajevo, odnosno o dionicama koje prolaze kroz Republiku Srpsku, a koje su u nadležnosti preduzeća "Autoputevi".

Direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je za Srnu da je riječ o dionicama sjeverni krak auto-puta od Beograda do Sarajeva to je ulaz u Rači, pored Bijeljine do granice Brčko distrikta, i južni krak koji ide od Istočnog Sarajeva do Višegrada i Vardišta.

On je rekao da je turska kompanija "Tašjapi" na sličan način već potpisala ugovor u Srbiji za projektovanje i izgradnju auto-puta koji će biti finansiran turskim kreditom.

Topić je dodao da oni već rade projektnu dokumentaciju za auto-put od Kuzmina do Rače i za most preko Rače, a u ugovor je ušla i izgradnja kompletnog mosta.

"Ova inicijativa krenula je iz Srbije i mi smo je prihvatili, jer je dosta slična, a o uslovima kredita još nije razgovarano. Memorandum o razumijevanju je samo prvi korak koji otvara vrata za procedure i nama i njima da bi mogli doći do pregovora. Mi paralelno s tim pripremamo tehničku dokumentaciju", naglasio je Topić.

On je pojasnio da je Memorandum o razumijevanju samo prvi korak, a sljedeći je pregovori o ugovoru.

"Prvo ćemo pokušati po istom modelu kao u Srbiji. Dosta toga je već poznato, ali treba sačekati da se formalno na nivou BiH pripremi i potpiše međudržavni sporazum sa Srbijom, koji se radi, i onda bi trebalo da se definišu načini finansiranja. Da li će to biti isti uslovi kao što su u Srbiji ili ne, to ćemo vidjeti. Postoje dva paralelna procesa koja bi trebalo u narednih nekoliko sedmica da se završe, a u međuvremenu, vjerujem, da ćemo krenuti u pregovore za ugovor - da li projekat i izgradnja ili samo izgradnja. To ćemo još vidjeti", istakao je Topić.

On je pojasnio da je Memorandum o razumijevanju formalni korak, neobavezujući za obje strane kao što su memorandumi inače.

"Takva praksa je bila i kod pregovora sa dosadašnjim partnerima. Ovo je prvi korak ka realizaciji do koje nekada dođe, a nekada ne, mada sam ja u ovom slučaju optimističan", rekao je Topić.