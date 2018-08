Mektićeve izjave mogu dovesti do toga da policija zapuca na policiju

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da odluke ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića "mogu stvoriti situaciju da policija zapuca na policiju".

"On se posvađao sa svima i to je čovjek koji čini naveću moguću štetu i kvari sve odnose u BiH. On predstavlja potencijalnu opasnost za mir u BiH, jer njegovim odlukama je moguće da policija sutra puca na policiju", rekao je Stevandić.

On je novinarima u Banjaluci rekao da je za Srpsku najgore stvaranje presedana da se bez njene saglasnosti jednog dana pojavi federalna policija u gradovima Srpske.

"Taj presedan znači da je sutra moguća i bilo kakva vrsta okupacije, a pod bilo kakvim izgovorom da se ništa ne pitaju organi Republike Srpske", rekao je Stevandić.

On je nelogičnim ocijenio izjave Mektića da se smanjuje broj migranata u BiH, ali da se prave objekti za njih i traži da federalna policija čuva granicu.

"Ako se smanjuje broj izbjeglica, onda treba i da se smanjuje broj potrebnih objekata, kao i broj policajaca koji će da čuva granicu", rekao je Stevandić.

On je naveo da je činjenica da su migranti smješteni tamo gdje su najveći protivnici SDA - u krajiške opštine u kojima su na vlasti Bošnjaci ili u povratničke opštine u Krajini.

"Mektić je pristao da vodi tu politiku jer su njegovi nalogodavci SDA i međunarodna zajednica, koji se o svojim odlukama ni sa kim ne konsultuju", rekao je Stevandić.

On smatra da se Mektić "zaglavio" među svoje laži i političke projekcije koje nemaju nikakve veze sa realnošću, te da su sa njim najnezadovoljniji Bošnjaci Unsko-sanskog kantona i dio njih iz Livanjskog kantona.

Stevandić je ocijenio da ljudi koji dozvole takav presedan nisu zaslužili da ikada više prođu nikakav cenzus, niti da se bave ozbiljnom politikom.

Operativni štab za pitanje migracija u BiH, na sjednici održanoj 16. avgusta, prihvatio je ponudu Federalne uprave policije da budu ispomoć Graničnoj policiji BiH na najugroženijim dijelovima granice na teritoriji Republike Srpske, iako je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u više navrata ponovio da je, pored 80 policijskih službenika MUP-a Srpske, koji su trenutno angažovani, Ministarstvo spremno da angažuje dodatne snage Policije Republike Srpske na zaštiti granice u skladu sa procjenama sa terena i na osnovu zvaničnog zahtjeva Granične policije BiH.

Mektić je na konferenciji za novinare u Banjaluci prije dva dana rekao da još ne zna da li će policajci iz FBiH biti raspoređeni na najugroženije dijelove granice na teritoriji Republike Srpske, te da oni, kako tvrdi, neće imati ništa sa nadležnostima MUP-a Srpske.