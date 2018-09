Mektićeva laž da vrh MUP-a Srpske "dila drogu"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je Republičko javno tužilaštvo donijelo naredbu o nesprovođenju istrage protiv NN lica - funkcionera MUP-a Srpske jer iz iskaza ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića datog tužiocu ne proizilaze osnovi sumnje da su ta lica počinila krivično djelo krijumčarenje droge.

"Ovo je još jedna potvrda da ministar Mektić već godinama bez ijednog dokaza iznosi teške optužbe na račun MUP-a i institucija Srpske. Za jednog ministra, posebno ministra bezbjednosti nije da iznosi ovako teške optužbe u javnost i u medije bez bilo kakvih dokaza", istakao je Lukač.

On je naglasio da je očito riječ o još jednom u nizu pamfleta koje je u protekle četiri godine iznosio Dragan Mektić s ciljem diskreditovanja institucija Republike Srpske, a posebno MUP-a.

"Njegova izjava da vrh MUP-a Srpske diluje drogu bez sumnje pripada antologiji novije srpske gluposti na kojoj Mektić, čemu smo svi svjedoci, već duže vrijeme zauzima vodeće mjesto", istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je naveo da Mektićevi istupi u javnosti odavno ne zaslužuju bilo kakav komentar, ali zbog javnosti u Republici Srpskoj mora da podsjeti da je Mektić 20. jula za BN TV tvrdio da vrh MUP-a "dila drogu" i da za to ima čvrste argumente, te da mu samo treba da Savez za promjene dobije podršku na izborima u oktobru da bi on mogao da se "obračuna sa kriminalom u Republici Srpskoj".

Lukač je upitao Mektića gdje su mu ti "čvrsti dokazi" na koje se pozivao, zašto ih nije iznio tužilaštvu i zašto sada bar, ako ima imalo časti i obraza, ne izađe u javnost i uputi izvinjenje funkcionerima MUP-a zbog iznošenja teških optužbi, čime je počinio krivično djelo lažnog prijavljivanja po Krivičnom zakonu Republike Srpske i na osnovu kojeg bi morao da odgovara.

"Ministar Mektić je imao priliku da te dokaze iznese tužiocu koji ga je saslušao 6. septembra, ali on tom prilikom nije iznio bilo kakva saznanja koja upućuju na istinitost njegove tvrdnje. Naravno, da je donesena naredba o neprovođenju istrage, jer nema nikakvog osnova sumnje da su funkcioneri MUP-a Srpske počinili krivično djelo", rekao je Lukač.

On je naveo da je Mektić četiri godine bio ministar i sve to vrijeme pričao o navodnom kriminalu u Republici Srpskoj i izmišljenim aferama. "Šta je uradio, šta je dokazao? Imao je Sipu, Tužilaštvo BiH i niz drugih agencija kojima je mogao da predoči dokaze za takve svoje tvrdnje, ali nije imao nijednog argumentovanog dokaza", istakao je Lukač.

Ministra unutrašnjih polsova Srpske podsjetio je da je Mektić iznosio i neutemeljenu priču o navodnim paravojnim i parapolicijskim jedinicama kojom je svjesno nanio ogromnu štetu Republici Srpskoj na unutrašnjem i međunarodnom planu.

I ta priča, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srpske, pokazala se kao potpuno izmišljena, a sve s ciljem destabilizacije Republike Srpske i vođenja specijalnog rata, na čijem čelu je stajao sarajevski "državni ministar" Mektić.

"Kad se pogleda unazad četiri godine, Mektić je mandat na mjestu ministra bezbjednosti proveo vrijedno radeći protiv svega što ima obilježje i predznak 'srpsko', a po naređenju svojih nalogodavaca iz Sarajeva koji su ga i držali samo zbog potrebe da se obračunavaju sa institucijama Republike Srpske", zaključio je Lukač.

Srna je juče objavila da je Republičko javno tužilašto donijelo naredbu o nesprovođenju istrage protiv NN lica - funkcionera MUP-a Republike Srpske jer iz Mektićevog iskaza datog tužiocu ne proizilaze osnovi sumnje da su ta lica počinili krivično djelo krijumčarenje droge.

Republičko javno tužilaštvo obavijestilo je 19. septembra MUP Srpske da su 6. septembra saslušali Mektića koji u svojoj izjavi nije iznio bilo kakva saznanja koja upućuju na istinitost njegove tvrdnje date na BN TV, te da su zbog toga donijeli naredbu o neprovođenju istrage, jer iz Mektićevog iskaza datog tužiocu ne proizilaze osnovi sumnje da su NN lica - funkcioneri MUP-a Srpske počinili krivično djelo, saznaje Srna.