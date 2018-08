Mektić tvrdi da ima saznanja da vlast u Srpskoj priprema incidente

Vlast u Republici Srpskoj za predstojeće izbore priprema incidente teškog karaktera, koji nisu tako daleko od pokušaja ubistva, s ciljem disciplinovanja Banjaluke u kojoj gubi podršku, tvrdi to ministar bezbjednosti BiH.

Dragan Mektić poručuje da je cilj vladajućih da zastraše Banjalučane kako ne bi izašli na predstojeće izbore. Za to, uvjerava, ima pozudane informacije iz potvrđenih izvora.

"Banjaluku treba psihološki slomiti, Banjaluci treba utjerati strah u kosti, pošto je Banjaluka počela da misli svojom glavom. Po njima, Banjaluka ne smije to da radi. Treba da bude samo njihovo puko glasačko tijelo", rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Kada su novinari pitali ministra bezbjednosti ko su izvori, da li će i šta preduzeti po tom pitanju, Mektić nije znao precizan odgovor.

"Ne bih sad to govorio. To kad bih rekao, onda bih to bi svejedno, ko kad bi znao da, da se priprema ne znam ni ja, nekako krivično djelo, ili da je neko izvrši nekakvo krivično djelo, pa kad bi izašli i rekli šta se i na koji način sprema i priprema", rekao je Mektić.

Incidente priprema opozicija da bi optuživala vlast, i zato su napravili jednu histeričnu atmosferu, poručuje predsjednica Vlade Republike Srpske.

"Smatram da su oni svi izuzetzno neodgovorni, ali isto tako sam sigurna da su to naši građani svjesni da su tu upleteni oni koji ne žele da vide jaku RS ni jake institucije, ne žele da vide artikulisan politički stav", kaže Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS.

Javnost je navikla na optužbe bez argumentata i dokaza koje stižu od Dragana Mektića, poručuju iz SNSD-a. Podsjećaju da su na vlasti u Srpskoj 12 godina i da na nasilje nikada nisu pozivali, mada su u SDS-u, kako tvrde, i ranije imali sličnih pokušaja da ih diskredituju. Poručuju da bi, zbog Mektićeve izjave, posla moglo da bude i za tužilaštvo.

"Mi očekujemo od Tužilaštva da će po službenoj dužnosti pokrenuti istragu i da će saslušati Dragana Mektića. Jer ako on tvrdi da ima pouzdane informacije i da se priprema bilo kakvo nasilje u Banjaluci i u RS, onda to mora da podijeli sa Tužilaštvom i sa nadležnim institucijama", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Ministar bezbjednosti konstantno blati funkcionere Republike Srpske, poručuje lider Ujedinjene Srpske. Nenad Stevandić tvrdi da Mektić pokušava da opravda, kako kaže, svoju i nemoć svoje stranke.

"To je nastavak širenja laži i neistina, jer prikrivanje dokaza je krivično djelo. Gospodin Mektić upravo rekao da prikriva dokaze, da ne želi da obavještava tužilaštvo, nego da želi da politički iskoristi svoja saznanja. To je zloupotreba funkcija", kaže Stevandić.

Mektić kaže da ima pravo da preduprijedi realizaciju saznanja do kojih je došao. Vladajući mu odgovaraju da će svi pokušaji njihovog inkriminisanja pred izbore pasti u vodu i da je odavno jasno da Mektic očito zna sve osim da radi svoj posao.