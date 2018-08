Mektić proizvod OBA i AIDA, špijun veleizdajnik

"Mnoge moje kolege zapitale su se zašto poslednju godinu dana prozivam i tipujem otvoreno ko su agenti bezbjednosnih službi iz redova srpskog naroda. To nije uobičajeno, a ni zdravo po bivše šefove službi, jer to su tajne koje moramo nositi sa sobom u grob", kaže Tomo Kovač, general policije i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske u svom autorskom tekstu.

Tekst prenosimo u cijelosti:

"Zašto, da bi sačuvali one koji su predali narod, dušu i obraz đavolu i da bi oni budući imali sigurnost da će sve ostati u tajnosti.

Ne moraju svi da paniče, otkriću samo trenutne veleizdajnike.

Mada upozoravam one druge da imam sve dosijee saradnika službi, ali ne samo od bivše jugoslovenske, već i od ozbiljnih stranih službi.

Šta sam izjavio za ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića?

Od operativne veze AIDA, OBA do strateškog saradnika OBA. Šta to znači, projektovali su ga na današnje mjesto ministra bezbjednosti - klasika Bosić- Izetbegović, plus stranci.

Zašto, već se pokazao kao lojalan na mjestu šefa uprave za strance, neobrazovan, primitivan i pohlepan za vlašću i moći.

Naravno jasno je glavnim stranim obavještajcima da nije za dugoročnu upotrebu, ali su ti sa jednokratnom upotrebom najbolji - prevariš narod i državu, tuđu ne zaraziš, sebe i bacis u kanalizaciju. Zato je Mektić i predviđen i za mjesec dva, a možda i prije ide u kanalizaciju.

Zabrana ulaska za Јevgenij Zahar Prilepina klasična je akcija OBA, poturi se formalno dokument strateškom saradniku Mektiću, on potpiše naravno bez svog stava, jer nije ni predviđeno da ga on ima.

Saradnici službi nemaju stavove, već izvršavaju zadatke na kraju u BiH zemlji, pod protektoratom najveća je vrijednost biti špijunčina, da li većeg ili nižeg ranga, nije bitno važno je da si na bužetu.

Gospodine Ivaniću, bezbjednosne službe moraju imati vrijednosni, politiki stav da li je Prilepin opasan po bezbjednost BiH, ili je to proces obračuna Engleske, NATO, protiv Rusije, to vi sa vaše pozicije morate jasno reći, nemojte se izvlačiti, budite jasni.

Da vam pomognem za bezbjednost u BiH najopasnije je djeljenje engleskih obavještajnih službi, jer je interes njihive države da proizvedu nestabilnost na Balkanu kroz uništenje Republike Srpske kao ruskog eksponenta", ističe Tomo Kovač, general policije i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.