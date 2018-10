Mektić ministar sa "posebnim potrebama"

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je da ne postoji država u svijetu kao što je BiH u kojoj ministar bezbjednosti poziva na obaranje sistema vlasti i institucija kao što radi Dragan Mektić, ali da to nije ni čudno jer su ga ucijenili inostrani mentori.

"Nerijetki su slučajevi u kojima se on pred stranim agencijama fotografiše i poziva građane na proteste. Mnogo je razloga zbog čega to čini, jer je riječ o ucijenjenom ministru i on odrađuje poslove koje zapadni mentori traže od njega", rekao je Špirić Srni.

On je istakao da je Crveni polumjesec države Kuvajt 2016. godine donirao Domu zdravlja u Prnjavoru 83.000 KM za djecu sa posebnim potrebama, a da je kasnije traženo da taj novac bude preusmjeren u druge svrhe.

"Mektić se tom prilikom javno promovisao. Međutim, nedugo poslije toga ambasador Kuvajta je proslijedio pismo Domu zdravlja u kojem traži da ta sredstva budu preusmjerena za saniranje puta u mjesnoj zajednici Prisoje gdje Mektić ima vikendicu. Ovo je Nedjelja djeteta i toliko o tome koliko Mektić brine o djeci sa posebnim potrebama ili je ovdje jasno da je riječ o ministru sa 'posebnim potrebama'", istakao je Špirić.

Govoreći o informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da je aktivista SDS-a osumnjičen da je ispalio "zolju" na poslovnu zgradu u Banjaluci, Špirić je rekao "da to nije ni čudno kada militantno krilo SDS-a predvodi Mektić".

Komentarišući Mektićeve izjave u vezi sa tim slučajem, Špirić je naglasio da odavno ne prati njegove stavove, ali da mu je žao da je taj čovjek za četiri godine uspio da na rubna područja Srpske i BiH naseli izbjeglice afro-azijskog porijekla.

"To dovoljno govori o njegovim aktivnostima. Sa sigurnošću mogu reći da ti nesrećni ljudi u zimu ulaze po šatorskim naseljima i Bog zna kako će se ta situacija dalje raspetljavati. Mektićevi komentari ne zaslužuju ozbiljnu pažnju, riječ je o ministru koji je nanio dovoljno zla Republici Srpskoj i vrijeme je da sa njegovom političkom aktivnošću završimo 7. oktobra", ocijenio je Špirić.