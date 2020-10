Međunarodna komisija završila Izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu

Srpska zajednica u Sarajevu tokom ratnih dešavanja u BiH uništena je u totalitetu, nije bilo opsade već blokade, piše u Izvještaju o stradanju Srba u Sarajevu, koji je Međunarodna komisija nedavno završila, a Vlada Srpske danas primila k znanju.



U Izvještaju koji će uskoro biti i na uvidu javnosti, brojke stradalih podudaraju se sa onim koje su prikazale nadležne republičke institucije, a detaljno su opisani i događaji na Markalama, logori, ubistva i golgota srpskog naroda početkom devedesetih godina na području Sarajeva.

"Izvještaj je u stvari najviše oslikavao sam karakter svega onoga što se dešavalo Srbima u Sarajevu, bavio se o vojnom aspektu, bavio se onim što su htjeli da prikažu, da je to opsada Sarajeva ustvari. Konkretnim činjenicama je dokazano da se to nije zvala opsada, da je to bila blokada. Dakle naravno, u izvještaju postoje i podaci i sve ono što je neophodno a što se odnosi na logore u Sarajevu, na silovanja, na zlostavljanja, na ubijanja. Ono što jeste važno naglasati jeste da je tu definisano da je srpska zajednica tu uništena u totalitetu", rekao je Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske.

Sve napisano, autorsko je djelo međunarodnih ekperata iz različitih oblasti. Da je izvještaj nepristrasan i da će doprinijeti pomirenju i suživotu naroda u BiH, smatraju u Republici Srpskoj.

"Iz tog izvještaja Republika Srpska nije željela bilo kome da učini niti da nekom drugom negira, niti da nekom drugom pravi neki problem. Ali je bila želja da preko tih ljudi i ponovo kažem, zahvalnost tim ljudima. Teško je da ti ljudi i prihvate da rade takve poslove, jer kad imate takav koncept koji je kreiran u nekim velikim centrima neki ljudi se i plaše i ne žele da zbog svog nekog ličnog komoditeta neke stvari rade ovi su ljudi to prihvatili. Tu se u značajnoj mjeri spominju događaji u i oko Sarajeva, u tom periodu građanskog rata gdje baš nije sve onako kako su nas predstavili", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Institucije Republike Srpske Komisiji su dostavile sve tražene podatke, ali je izostao odgovor iz drugog eniteta. Da će izvještaj prikazati samo istinu, bez izuzetka, a istina je da je nad Srbima u Sarajevu izvršen zločin, nada se i srpski član Predsjendištva, Milorad Dodik.

"Činjenice govore da je nad Srbima vršen zločin, da su bacani u jame oko Sarajeva to su pokušali da sakriju prije svega muslimanski mediji a onda i dio međunarodne zajendice koja je to isto činila na taj način. Tako da je bilo neophodno da se taj izvještaj napiše i kada su po odluci Doma za ljudska prava prije 15, 20 godina, kada se krenuli to da pišu, onda se vidjelo da su morali da se iznesu podaci, da bi to podaci bili nepovoljni. E sad evo dođe nekad vrijeme da se to završi. Šta mi imamo od toga, imamo vjerujem istinu", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo za evropske integracije i međuanrodnu saradnju i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih da zajedno sa autorima izvještaja preduzmu sve aktivnosti kojima je cilj predstavljanje rezultata rada i izvještaja Međuanrodne zajednice. Završen je i Izvještaj za Srebrenicu koji će uskoro biti predstavljen javnosti.