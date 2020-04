Medicinski radnici zahvalni Dodiku na pomoći

Nakon što je srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, saopštio da će radnicima u zdravstvu uz platu biti isplaćena nadoknada od 1.000 KM, riječi hvale stižu sa svih strana.

Zadovoljni su, ali i zahvalni Dodiku na toj odluci, poručuju zdravstveni radnici.

Jedna od njih je i Dedić Admira, koja radi kao pomoćna radnica na infektivnoj klinici u Banjaluci.

"U ime svih radnika i ispred naše načelnice želim da se zahvalim gospodinu Miloradu Dodiku, što misle na sve radnike, u kakvim teškim uslovima radimo na infektivnoj klinici. Svi smo tu, jedna poruka za sve naše građane da se strpe još malo, da ostanu u kući za dobrobit svih nas", kaže Dedić.

Istog takvog mišljenje je Ilija Milisavić, vozač u Kliničkom centru, koji vozi sanitet koji prevozi pozitivne pacijente na virus korona.

"Zahvaljujemo se Vladi i predsjedniku i rukovodstvu Republike Srpske. Značiće nam puno, zaslužili smo. Vidimo koliko se medicinski radnici u ovom periodu bore", kaže Milisavić.

Medicinskim radnici sada najviše zaslužuju zahvalnost Republike Srpske prema njima, rekao je Dodik.

"To je obezbijeđeno od strane republičkih sredstava, tako da cijenimo da će to pomoći i to je jedan dio zahvalnosti koji želimo da odamo svim zdravstvenim radnicima. Tih 1000 maraka za svakog se isplaćuje plus plate. Biće plata i ova naknada zajedno u četvrtak isplaćene. Tu naknadu od 1000 maraka mogu da računaju samo oni koji su u vremenu od pojave korona virusa radili, bili dovoljno, najmanje pola radnog vremena u ovom vremenu bili na poslu. "