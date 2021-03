Medicinska struka traži donošenje rigoroznijih mjera, sutra Republički štab

Računanje na svijest ljudi ne pomaže. Moraće se poduzeti određene mjere da bi rast broja zaraženih bio prekinut, poručuje Milorad Dodik. Nemamo kaže, pravo da ignorišemo nedisciplinu u društvu ali ni to što lokalne vlasti nemaju želju da donesu bilo kakve mjere. Rigoroznije mjere zatražili su predstavnci medicinske struke i to poput onih koje su u zemljama u okruženju.

"Ta neogovornost je sljedeća, dakle loklane vlasti ne donose mjere, a oni koji obole i koj leže po bolnicima su na teretu republičkih sredstava i fondova koji su iscrpljeni koji su ugroženi, od svega je je ipak najvažnije zaustaviti širenje epidemije", izjavio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Situacija može postati još gora, kažu i iz bijeljinske bolnice. Rekord po pitanju prijema pacijenata u ovoj godini je oboren.

"Na štavu smo konstatovali da imamo 58 pacijenata u kovid bolnicama, da imamo 26 životno ugroženih,13 na respiratoru i ono što je najgori podatak juče je bilo 11 prijema u kovid bolnicu to je najveći broj prijema u ovoj godini", rekao je Zlatko Maksimović, direktor Bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina.

Brojke rastu i u UKC-u Republike Srpske. Sve je gora i klinička slika pacijenta, srednje teška i teška. Ljekari apeluju da se mjere poštuju ali i da se vakciniše ko ima tu mogućnost.Kažu vakcina je najefikasnije oružje.

"Do sada smo isticali da jako bitna fizička distanca, maska, higijena ali sada imamo u rukama i veće oružje, a to je vakcina do sada postoji više vrsta a svi koji imaju mogućnost da se vakcinišu želio bi da se što vieći broj tih ljudi vakciniše jer je to sada najbolje oružje sa kojim možemo da smanjimo broj oboljelih", kazao je Peđa Kovačević, načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS.

Medicinari kažu stanje u bolnicama je gore nego prije godinu dana, Pacijenti ne samo da imaju teže kliničke slikue nego su i sve mlađi.