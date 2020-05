Medicinska pomoć iz Rusije stigla u Srpsku

Medicinska pomoć iz Rusije stigla je u Republiku Srpsku. U donaciji koju je Srpskoj uručio ambasador Ruske Federacije u BiH nalazi se pedesetak vrsta lijekova široke primjene.

Ovim, kaže Petar Ivancov, pomažemo našim srpskim prijateljima. Poručuje da to nije sve.

"Veliko hvala Predstavništvu Republike Srpske koje je zajedno sa svojim kolegama iz Srbije pripremilo sve ovo i omogućilo da to stigne ovdje u Banjaluku. I da se zahvalim ruskoj humanitarnoj Misiji i njenom rukovodiocu u Beogradu, gospodinu Bonderu za ono što su oni uradili. On trenutno boravi u Rusiji i mi se nadamo da kao rezultat posjete biće još jedna pomoć za Republiku Srpsku. Smatram da današnja akcija simbolizuje naše prijateljske odnose i drago mi je da se to dešava na dan 75.godišnjice velike pobjede", kaže Ivancov.

Lijekovi koje smo dobili, odnose se na antibiotsku terapiju koji se koriste u liječenju pacijenata pozitivnih na virus korona, ali i onih koji su hronični bolesnici, kaže ministar zdravlja Srpske. Zato je ovo, poručuje, veoma vrijedna donacija.

"Tu su takođe i lijekovi koja su podrška licima koja boluju od hroničnih nezaraznih bolesti tako da je to vrlo važna skupina lijekova koju ćemo usmjeriti prema našem stanovništvu. Ja bih prije svega da se zahvalim Ruskoj humanitarnoj misiji i Ambasadi Rusije u BiH na ovim aktivnostima koje kontinuirano radimo kada je u pitanju unapređenje sektora zdravstva u Republici Srpskoj", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

Rusija ne prestaje da pomaže Republiku Srpsku i u ono vrijeme kada je epidemija značajno prisutna i u Rusiji, poručio je srpski član Predsjedništva BiH. Za nas je, kaže Milorad Dodik, veoma važno što je Rusija prisutna ovdje putem svoje humanitarne misije.

"Kao što ste mogli da čujete vidimo da će biti još toga. Dakle, zahvalnost svima koji su pomogli Republici Srpskoj na bilo koji način, posebno Rusiji koja je kroz dolazak ovdje nekoliko timova dezinfikovala gotovo sve medicinske ustanove širom Republike Srpske, a sada nastavlja da pomaže na ovaj način dostavljajući lijekove koji su kao što vam je ovdje rečeno potrebni i koriste se u samo liječenju bolesti virusa korone", rekao je Dodik.

Cilj ove organizacije je da doprinese da Republika Srpska lakše savlada zdravstvenu krizu izazvanu virusom korona i da pošalje poruku solidarnosti s bratskim srpskim narodom.