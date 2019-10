Mazalica: Stimulisati poslodavce koji zapošljavaju žene

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica smatra da bi u narednom periodu u Republici Srpskoj trebalo stimulisati poslodavce koji zapošljavaju više žena.

Mazalica je, tokom skupštinske rasprave o Nacrtu zakona o dječijoj zaštiti, rekao da bi trebalo omogućiti refundaciju trudničkog bolovanja za žene koje su zbog rizične trudnoće prinuđene da ranije uzmu bolovanje.

On je naveo da se Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti uvode nova i proširuju postojeća prava u skladu sa mjerama Vlade Republike Srpske i setom mjera u Programu demografske obnove.

Mazalica je istakao da Republika Srpska nizom mjera vodi računa o pronatalitetnoj politici, kao što su povoljni krediti za rješavanje stambenog pitanja za mlade bračne parove posredstvom Investiciono-razvojne banke.

Poslanik PDP-a Draško Stanivuković ocijenio je kao pozitivno to što se predloženim Nacrtom zakona o dječijoj uvodi ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status.

Stanivuković je rekao da će ovo stimulisati poslodavce da majkama koje idu na porodiljsko ne daju otkaze.

On se založio za to da sva djeca imaju pravo na dječiji dodatak do 18 godina bez ikakve vrste uslovljavanja.

Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović smatra da zakonski moraju biti sankcionisani poslodavci koji porodiljama daju otkaze.

Vukanović je rekao da je dobro što je Nacrtom zakona predviđena refundacija porodiljskog bolovanja za sve porodilje u Republici Srpskoj.