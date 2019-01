Mazalica: Stanivuković stoji iza nemira u Banjaluci

Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Parlamentu Republike Srpske smatra da se organizatori skupa koji je održan tog dana u Banjaluci itekako mogu dovesti u vezu sa narodnim poslanikom PDP-a, Draškom Stanivuvkoićem.

"Pavle Kneževic, Bojana Gajanović i Anja Grubečić su sve vrijeme, to se može vidjeti iz raznih fotografija, učestvovali u kampanji Draška Stanivukovića. On bi trebalo da objasni da on stoji iza tog skupa i milionske štete koja je pričinjena, neko bi trebalo da snosi posljedice i da tu štetu nadoknadi građanima i gradu Banjaluka. Međutim, on se vadi i govori da ne zna tog momka, kako on svojom imovinom ne bi morao da plati štetu", kaže Mazalica.

Juče je Policijska uprava Banjaluka podnijela Osnovnom sudu u Banjaluci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv troje organizatora skupa koji se dogodio 30. decembra, a nakon kojeg su demonstranti spriječili održavanje koncerta Harisa Džinovića.