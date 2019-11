Mazalica: Skupština Srpske predlaže rješenje za neustavne strukture u BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da je većina struktura u BiH neustavna jer se prenošenje nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH najčešće vršilo nametanjem, te da će Narodna skupština dati prijedlog rješenja kako izići iz ove situacije.

On je naveo da je u parlamentarnu proceduru upućen zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja bi trebalo da bude posvećena informaciji o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaj na položaj i prava Republike Srpske.

Mazalica je za televiziju N1 izjavio da Klub poslanika SNSD-a, iza kojeg su stali i klubovi drugih stranka, priprema tu informaciju, u kojoj će biti navedena argumentacija.

On je naglasio da će Narodna skupština Republike Srpske dati prijedlog rješenja kako izići iz ove situacije jer je Srpska trpjela zbog transformisanja dejtonske strukture BiH koja je centralizovana u odnosu na izvorni oblik.

"U dejtonskoj strukturi BiH imamo nekoliko nadležnosti koje su pobrojane, a 50 i više je preneseno na BiH. Neke sporazumom između entiteta, a većina nametanjem i donošenjem zakona. Nadležnosti se mogu sporazumno prenositi, a to nije rađeno sve ove godine", rekao je Mazalica.

On je podsjetio da se entiteti nisu saglasili oko brojnih nadležnosti, te da su određena prenošenja dogovorena u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Samo organi Republike Srpske mogu da učestvuju u davanju saglasnosti za prenošenje nadležnosti. To je bilo urađeno u nekoliko navrata. BiH nije jedna izborna jedinica, nijedan organ se ne bira iz jedne izborne jedinice. Ne možemo to tumačiti jer je neko dao saglasnost u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer je parlament izvedeni organ", rekao je Mazalica.

On je naglasio da je većina struktura BiH neustavna i da ne postoje ustavni osnovi za djelovanje visokog predstavnika i primjenu bonskih ovlaštenja, dodavši da se ne mogu nametati zakoni i odluke.

"Mi ne priznajemo visokog predstavnika i bonska ovlaštenja više od 10 godina. Nas visoki predstavnik ne brine. Djelujemo u okviru prava i Ustava", rekao je Mazalica.

Govoreći o uspostavljanju vlasti u BiH, Mazalica je istakao da je pesimista da će Savjet ministara biti formiran u toku ovog mandata jer se ne može prihvatiti bilo kakav vid usvajanja i slanja Godišnjeg nacionalnog programa /ANP/, naglasivši da bi prihvatanje uslovljavanja bio presedan.

"Neformiranje vlasti, gdje ima prenesenih nadležnosti, vidimo blokadu i vidimo gdje se ne uvažava politička volja Republike Srpske. Volja birača u Srpskoj je da legitimni izborni pobjednici učestvuju u formiranju vlasti, da se formira Savjet ministara, a kao razlog se navodi uslov koji je izmišljen - a to je pitanje članstva u NATO", rekao je Mazalica, dodavši da ima informacije da Bošnjaci u većini nisu za NATO.

Mazalica je dodao da mu nije jasno zašto Izetbegović insistira na slanju ANP-a ako misli da treba saglasnost Republike Srpske za NATO.

"Bakir Izetbegović traži izlaznu strategiju. Godinu dana koči formiranje vlasti. SNSD jeste učestvovala u donošenju odluka, isto kao i EU. Hrvatska je mnogo godina provela u procedurama i na kraju je referendumom tražila od građana da se izjasne jesu li za EU. Crna Gora nije postavila to pitanje građanima za NATO. Mislim da je to loše. To što smo mi nekad izrazili opredjeljenje - ne znači da se nešto nije promijenilo", rekao je Mazalica.

Mazalica je napomenuo da sve strane u BiH insistiraju na nečemu, osim u Republici Srpskoj, koja jedino traži da se formira Savjet ministara.

Osvrćući se na rad Ustavnog suda BiH, Mazalica je rekao da će tražiti i da se donese zakon o ovom sudu zbog toga što izlazi iz svojih ovlaštenja jer uzima i razmatra akte koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, iza kojih postoji meritoran Ustavni sud Republike Srpske.

"Taj Ustavni sud BiH je praktično usko grlo za sve one stvari gdje se ne može obezbijediti većina. Oni učestvuju u kreiranju zakonodavne strukture u BiH. Postoji niz stvari zbog kojih trpi Srpska i naše institucije", rekao je Mazalica.

Govoreći o raspodjeli sredstava od indirektnog oporezivanja, Mazalica je naveo da Republika Srpska potražuje oko 60 do 70 miliona KM, ali da Federacije BiH koči isplatu tih sredstava.

"Da smo formirali Upravu za indirektno oporezivanje sa dva podračuna - to se ne bi dešavalo", rekao je Mazalica.