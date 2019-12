Mazalica: Nećemo podržati Prijedlog zakona o registru zaposlenih

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica izjavio je da klub poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće podržati Prijedlog zakona o registru zaposlenih i broju budžetskih korisnika u Srpskoj, čiji je predlagač opozicija.

"Mislim da ne treba podržati ovaj prijedlog zakona. Zamjena teza je da je SNSD protiv toga da se provjeravaju diplome. Mi jesmo za to da se provjeravaju diplome svuda, zna se ko to i kako radi, ali to ne treba rješavati na ovaj način", rekao je Mazalica novinarima u Banjaluci.

On ističe da provjeru diploma treba da vrši prosvjetna inspekcija, a ne resorna ministarstva i organi uprave.

Mazalica je rekao da je Prijedlog zakona o registru zaposlenih i broju budžetskih korisnika u Srpskoj loš prevashodno zato što on mijenja jedan zakon čija namjena uopšte nije bila objavljivanje registra svih zaposlenih u javnoj upravi i provjera njihovih dipoma.

"Mislim da nije rješenje da bismo imali neku provjeru da li su diplome izdate u skladu sa zakonom, da objavljujemo informaciju o svim zaposlenim u javnoj upravi i na kojim su radnim mjestima", napomenuo je Mazalica.

On je rekao da nema ništa protiv toga da se poslaničkim pitanjima dobiju ove informacije.

"Ne možemo ljude koji rade u državnoj upravi izlagati na taj način javnosti zato što oni rade određene poslove i na određenim predmetima. Nije mi jasno kome odgovara i ko traži da Republika Srpska objavi informacije na kojim predmetima konkretno radi koji državni službenik jer to nije praksa ni u regionu", kaže Mazalica.

Poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić i Draško Stanivuković i poslanik u Klubu SDS-a Nebojša Vukanović uputili su u skupštinsku proceduru Prijedlog zakona o registru zaposlenih i broju budžetskih korisnika u Srpskoj.