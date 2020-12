Mazalica: Ne želim da vjerujem da su lideri opozicije bilo kome poželjeli bolest

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da su zdravlje i porodica granice ispod kojih se ne treba ići kada je riječ o političkim sukobima i razmimoilaženjima.

Komentarišući pisanje portala "Princip" da su "lideri SDS-a Mirko Šarović i DNS-a Nenad Nešić, te zamjenik predsjednika SDS-a Milan Radović slavili to što je predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik hospitalizovan zbog infekcije virusom korona", Mazalica je poručio da ne želi vjerovati da su politički lideri opozicije zaista bilo kome željeli bolest.

- Ne želim vjerovati da su proslavljali to što je srpski član Predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik bolestan. Ne želim da vjerujem da je u njihovim očima to jedini način da dođu do vlasti, od koje nikad nisu bili dalje, s obzirom na to da ove političke partije u posljednjih 15-20 godina nikad nisu osvojile manje glasova na izborima - rekao je Mazalica Srni.

Prema njegovim riječima, ako ovi navodi nisu tačni, bilo bi korektno da ti politički predstavnici izađu u javnost i demantuju objavljeno.

- Bilo bi korektno da pošalju poruku javnosti time što će poželjeti brz oporavak lideru SNSD-a, kao što su mu poželjeli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, princ Aleksandar Karađorđević i mnogi drugi - istakao je Mazalica.

Na ovaj način bi, tvrdi Mazalica, pokazali ne samo kurtoaziju, nego i ljudskost i dostojanstvo koje se i u ratu znalo sačuvati.

- Zdravlje i porodica su granice ispod kojih se ne treba ići kada je riječ o političkim sukobima. Bilo čija bolest treba da bude razlog zbog kojeg bi trebalo zaboraviti na političke animozitete i sukobe - poručio je Mazalica.

Portal "Princip" objavio je da im je iz više izvora potvrđeno da su, nakon saznanja da je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik hospitalizovan na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci zbog infekcije virusom korona, predsjednici SDS-a Mirko Šarović i i DNS-a Nenad Nešić, te zamjenik predsjednika SDS-a Milan Radović proslavljali tu vijest u jednom ugostiteljskom objektu u Istočnom Sarajevu.

Prema svjedočenjima gostiju koji su bili zgroženi njihovim ponašanjem, Šarović, Nešić i Radović uz to su i nazdravljali uz glasne povike "gotov je, konačno", prenosi ovaj portal.

Isti izvor navodi da su "Šarović, Nešić i Radović već danima redovni gosti ambasada u Sarajevu i pojedinih predstavnika međunarodne zajednice kojima se otvoreno nude za saradnju samo da, kako kažu, sklone Dodika i njegov SNSD i da dovedu njih na vlast".