Marković: Komšić ostao zagovornik političkog mraka u BiH

Član Glavnog odbora SNSD-a Milica Marković izjavila je Srni da je Željko Komšić, kao nosilac "Zlatnog ljiljana" i vođa ratnog krila političkog Sarajeva zajedno sa Šefikom Džaferovićem, ostao zagovornik političkog mraka u BiH.

"Nasilno i osiono ponašanje nosioca ratnog priznanja "Zlatnog ljiljana", koga su dobijali samo oni koji su okrvavili ruke srpskom, ali i hrvatskom krvlju, i danas bi da prijeti, komanduje, optužuje. Njegovi istupi protiv Republike Srpske, koji su posljednjih dana kulminirali, predstavljaju još jedan pokušaj brutalnog udara na Srbe koji, na njegovu žalost, neće proći", rekla je Markovićeva.

Ona je ocijenila da Komšić nema nikakav politički legitimitet, osim što ga bošnjačka politička elita koristi za obračun i "prepucavanje" sa Republikom Srpskom i Miloradom Dodikom.

"Kada kažete Željko Komšić prva asocijacija svima je nosilac "Zlatnog ljiljana" kojeg je kao Hrvat po potrebi zaradio u borbama ne samo protiv Srba, već i protiv sopstvenog hrvatskoga naroda", istakla je Markovićeva.

Upitana da prokomentarše njegove stalne napade na Republiku Srpsku i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, Markovićeva je ocijenila da je Komšić osoba koju je ispod svakog poniženja uopšte i komentarisati.

"On je takozvani hrvatski član Predsjedništva BiH bez legitimiteta, koji glumi sarajevskog mangupa. Nažalost, ni to mu ne polazi za rukom, jer treba znati biti i mangup. On je samo "lutka na konopcu" u rukama Bakira Izetbegovića koji s njom upravlja kada treba napadati Republiku Srpsku", rekla je Markovićeva.

Ona je poručila Komšiću da mu je bolje da se pozabavi sobom, jer su, kako je rekla, Republika Srpska i Milorad Dodik odveć krupan zalogaj za njega.