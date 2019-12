Marko Pavić i Dragutin Rodić napustili DNS, Neđo Trninić odlazi iz Vlade

Marko Pavić odlazi sa mjesta predsjednika DNS-a, i daje neopozivu ostavku na funkciju koju je suvereno obavljao 16 godina. Stranačku funkciju napušta i generalni sekretar Dragutin Rodić, a iz Vlade Republike Srpske odlazi DNS-ov ministar saobraćaja i veza, Neđo Trninić.

U pismu koje je danas stiglo na adrese članova predsjdništva DNS-a, a koje je u našem posjedu, Pavić je poručio da iz stranke odlazi iz zdravstvenih razloga, te da bi sve dalje aktivnosti mogle da ugorze njegovo zdravlje, pa i život. Uz to, kaže, želi da doprinese razrješenju problema koje DNS prate sve od prošlih izbora.

"Zahvaljujem svim iskrenim članovima DNS na dobroj saradnji. Bilo je uživanje raditi sa Vama. Neka mi ne sude samo oni kojima sam ikakvo dobro učinio", poručio je Pavić.

Rodić je svoju ostavku obrazložio tim, da bi u novonastalim stranačkim okolnostima, njegov ostanak bio bespredmetan.

"Na sceni je borba za primat u stranci, i to na način kako se to u DNS-u nikada nije dešavalo. Jednostavno, uvijek je to bila institucionalna politika po čemu smo bili prepoznatljivi. Kada je DNS postigao najbolji rezultat, tada je i počeo sunovrat DNS", poručio je Rodić.

Neđo Trninić u telefonskom razgovoru poručio je da očekuje da će u četvrtak, na sjednici Vlade biti smijenjen sa mjesta ministra saobraćaja i veza Republike Srpske. Umjesto njega DNS će u Vladu delegirati Đorđa Popovića, potpredsjednika stranke i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Spekuliše se da bi i DNS-ova Lejla Rešić mogla da bude smijenjena sa pozicije ministra uprave i lokalne samouprave u Vladi Srpske.

"Gospodin Trninić nije još uvijek smijenjen sa pozicije ministra, ali ja sam poslao dopis predsjednici Republike i predsjedniku NSRS da tražim njihovo mišljenje vezano za tu inicijativu. Kada ga dobijem, on će biti razriješen. To je stav politike DNS-a, nije moj lični stav", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Srpske.

"Što se tiče gospode Lejle Rešić, očekujem da sve bude vraćeno u organe stranke. Mi ćemo u narednim satima ili danima imati predsjedništvo stranke koje će zauzeti stav o novonastaloj situaciji te predložiti određene korake kako u pogledu daljeg vođenja stranke tako i funkcionera koji u ime demokratskog narodnog saveza obavljaju određene funkcije na državnim pozicijama", kaže Nenad Nešić, potpredsjednik DNS-a.

DNS-ovici će birati novog predsjednika i zamjenika stranke, kako saznajemo od izvora bliskih stranci, najviše izgleda imaju Nenad Nešić i Darko Banajc. Komentarišući ostavku Marka Pavića na funkciju predsjednika DNS-a, šef Kluba poslanika DNS-a Darko Banjac poručio je da je Pavić 16 godina bio na čelu ove stranke, koju je doveo do vrhunca moći. DNS-ovci su se posvađali nakon izbora kandidata za mjesto u Savjetu ministara. Dok je jedan dio Predsjedništva stajao iza Draška Aćimovića, drugi se borio za Mlađena Božovića.