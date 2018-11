Marko Pavić gura DNS prema opoziciji VIDEO

Vrlo realna opcija je da Marko Pavić i DNS odu u opoziciju, rekla je Spomenka Stevanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u emisiji "Jedan na jedan" na ATV-u.

Stevanovićeva koja je danas isključena iz DNS-a na kaže da većina članstva ove partije želi da budu u vlasti te da bi prelazak u opoziciju doveo do napuštanja ove partije.

"Znam da je većina članstva DNS-a za ulazak u vlast, mi smo u ovoj koaliciji dugo godina i svu kampanju smo gradili na tome da ulazimo u vlast. Sad da neko kaže, radili ste to što ste radili i nećete u vlast, mislim da će veći dio članstva DNS-a ili se priključiti, ako budemo osnovali taj novi politički subjekt", rekla je ona za ATV.

Ona kaže da je još poslanik DNS-a, te da će o njenom isključenju odlučiti Glavni odbor kojem će uputiti žalbu.

"Ja sam još uvijek poslanik DNS-a iako je donesena odluka o mom isključenju, ta odluka nije konačna do odluke Glavnog odbora jer imam pravo žalbe. Bilo mi je teško jer me isključuju ljudi koji su prije tri ili šest mjeseci došli u DNS, a ja sam tu od osnivanja", kaže Spomenka Stevanović.

Ona ističe da je mišljenja da će žalba biti usvojena, ali ako se to ne desi ona će zajedno sad izbačenim Milanom Dakićem, Spomenkom Stojanović i Nedeljkom Čubrilovićem formirati klub poslanika, a u nekoj budućnosti i politički subjekt.

"Milism da će GO usvojiti naše zalbe. Ukoliko se to ne desi, mi ćemo najvjerovatnije formirati klub poslanika, a u dogledno vrijeme i političke organizacije, ali smo fokusirani na Glavni odbor i da sačuvamo stranku", kaže ona.

Ističe da su iz DNS-a isključeni jer su glasali za Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine.

Spomenka Stevanović, kojoj je ovo četvrti mandat, kaže da je dugogodišnjim članovima DNS-a posebno zasmetalo to što su pojedinci ušli u stranku i odmah postali visoki funkcioner.

"U DNS je mnogo ljudi ušlo i odmah su poslati visoki funkcioneri i to je zasmetalo mnogim dugogodišnjim članovima, te su oni poništili sve ono za šta se stranka zalagala godinama. Njihovi glasovi nisu vrijedni trenutnog stanja u stranci u kojoj sad imamo dvije struje", kaže ona i dodaje da ima konkretne podatke za neke koji su radili protiv koalicije:

"Ono podataka koje ja imam zasiguro je Milan Radović radio, jer nam je to Željka Cvijanović dokumentovala. Pored Radovića to su još dva imena koja su radila za Govedaricu", ističe ona.

Ona kaže da je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, upoznat sa strijama u DNS-u, a da se vidjelo na kontitutivnoj skupštini za koju je.

"Mislim da je i Milorad Dodik bio upoznat sa postojanjem dvije struje u DNS-u, jučerašnjim glasanjem Kluba poslanika SNSD-a za Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine, mislim da je se i Dodik oprijedijelo unutar DNS-a za koju je struju", dodaje ona.

Kaže da je Čubrilović obavio dobar posao u prošlom mandatum, iako je kako kaže Stevanovićeva, bilo dosta problema.

"Čubrilović je bio predjsednik u jednom teškom periodu, od zviždaljki do mnogih sabotaža i kako je prvi put na toj funkciji on se odlično snašao i nije mi jasno zašto Marko Pavić nije to isto vidio", kaže ona.

Spomenka Stevanović dodaje da je zadovljna mandatarom Radovanom Viškovićem, za kojeg kaže da je čovjek koji razumije realni sektor i da se nada da će to biti fokus njegovog djelovanja.