Mandatar sa predstavnicima različitim udruženja

Buduća Vlada biće sastavljena od stručnih kadrova i biće Vlada koju niko neće moći da ucjenjuje, poručio je nakon maratonskih konsultacija sa političkim strankama, republičkim udruženjima i socijalnim partnerima mandatar Radovan Višković.

O imenima još neće da priča, iako, kako kaže, već priprema određene konstrukcije, čiji će finalni izgled poslanicima predstaviti na sjednici parlamenta, početkom decembra. U svakom slučaju, tvrdi Višković, niko od budućih ministara, ako se ne pokaže, neće biti zaštićen, bez obzira kojoj partiji pripadao.

"Buduća Vlada Republike Srpske biće spremna da prihvati sve one prijedloge i sugestije bez obzira od koga dolazila, ako su one usmjerene u pravcu rješavanja životnih pitanja građana i ako su one u datom momentu realno moguće i realno izvodive. Neće biti nezamjenjivih, rezultati će biti mjerljivi za sve i na tome ću u svojstvu predsjednika Vlade insistirati", kaže mandatar za sastav Vlade Republike Srpske, Radovan Višković.

Višković kaže da će okosnica rada buduće Vlade biti razvoj privrede. Iz tog će razloga privreda dobiti posebno ministarstvo. Privrednom i socijalnom napretku se nadaju i u udruženjima koja su danas došla na konsulatcije u Vladu. Najviše zahtjeva su imali poljoprivrednici, ali i Savez opština i gradova. I jedni i drugi, ipak, vjeruju da će saradnja sa novom Vladom biti i više nego dobra.

"Ono što nam se prvi put desilo u istoriji RS je da imamo potpunu koordinaciju jedne političke partije na nivou RS i BiH, u čemu mi vidimo zaista jednu istinsku šansu da zaštitimo domaću proizvodnju", kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković.

"Mi unutar saveza i svaka naša članica, kao prvog partnera u saradnji vidi Vladu Republike Srpske, njena javna preduzeća, njena ministarstva. Zato smo saslušali uvodno izlaganje mandatara i ono štop nam se na prvi pogled čini je da se radi zaista o čovjeku koji ima iza sebe jedan zaista predan rad", rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, Ljubiša Ćosić.

U Vladi su danas bili i studenti, predstavnici omladinskog savjeta i nacionalne manjine. Svi poručuju isto - mandatar Radovan Višković ima dobrih ideja, pa se nadaju plodonosnoj saradnji u naredne četiri godine.

Promjena će svakako biti, kaže Višković. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva biće podijeljeno na dva ministarstva, a visoko obrazovanje će iz ministarstva prosvjete, preći u nadležnost ministarstva nauke i tehnologije. Najavaljuje Višković i promejne u ministarstvu za eonomske odnose, a ministarstvo za izbjegla i raseljena lica se ukida, i nastaviće da djeluje kao sekretarijat. Predstavnici udruženja koja su povezana sa tim resorom, sa mandatarom će razgovarati sutra.