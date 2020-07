Malinari zadovoljni cijenom, nezadovoljni rodom maline

Dragiša Knežević, malinar iz Ilićana kod Srpca, kaže nije zadovoljan ovogodišnjim prinosom - tek oko 500 kilograma po dunumu. Berba malina na dva hektara malinjaka traje već dvadesetak dana i polako se privodi kraju.

"Bilo je malo problema u protekle dvije-tri godine sa cijenom, ove godine malo se popravila i očekujemo da će to biti nešto preko tri marke. Ja skladištim, evo berače gore imam, znači svako sat vremena je ubrana malina već u hladnjači", kaže Dragiša Knežević, Ilićani kod Srpca.

Na Romaniji, u Rudom, tek kreću sa berbom maline. Pod sortom vilamet je 50 hektara zasada. I tamo je prinos manji, računaju na oko 800 tona kvalitetne maline. Malianri su zadovoljni otkupnom cijenom.

"Što se tiče otkupa ovdje imamo zadrugu blizu, zadrugu "Uvac". Cijena je ove godine obećana, dobra.Otkup je zagarantovan". rekao je Milivoje Vajić, malinar selo Trnavci.

Kao i drugi poljoprivredni proizvođači i malinari mogu da računaju na podsticaje Ministarstva poljoprivrede - među njima za kupovinu nove mehanizacije, opreme, podizanje novih zasada u iznosu 30 odsto od visine investicije, regresirani dizel, sufinansiranje sertifikacije proizvodnje, podsticaj po kilogramu otkupljene maline koji je prošle godine bio 0,20 feningapo kilogramu. Za ovu, tek će biti definisan.

"Ne možemo reći koliki je podsticaj ove godine zato što mi taj podsticaj obradimo u decembru mijesecu kad nam dođu otkupni blokovi.On se kretao u posljednjih nekoliko godina maksimalno do nekih 0,40 feninga po kilogramu, neće sigrurno biti toliki ove godine, jer je cijna na tržištu mnogo veća. Ali, to ćemo vidjeti kada vidimo koje su to količine", izjavio je Boris Pašalić, ministar privrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Količine ne bi trebale biti problem za malinare u Srpskoj. Posljednjih nekoliko godina širom Srpske podignuti su zasadi koji obezbjeđuju da se malinari mogu pohvaliti sa šest puta većom proizvodnjom nego što u potrebe domaćeg tržišta. Većina domaće maline završi u izvozu.