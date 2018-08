Maksimović: Recept za uspjeh je sastavljanje vlade nacionalnog jedinstva 

Prof. dr Zlatko Maksimović, lider Pokreta Uspješna Srpska, danas je na tribini u Bijeljini naglasio da je optimista i da za Republiku Srpsku ima nade ako se nakon izbora formira vlada nacionalnog jedinstva i ako se na sva upravljačka mjesta postave stručni ljudi, a ne politički podobni.

"Danas smo se ovde okupili da se, prije svega, dobro pripremimo za predstojeću izbornu kampanju. A najvažniji razlog jeste da još bolje razumijemo naš izborni koncept koji ima naslov „Uspjeće Srpska“. Jer ako uspijemo da prenesemo našu ideju do ljudi koji se nalaze oko svih nas, naših sigurnih i potencijalnih glasača, uspjećemo da učinimo jednu veliku stvar za Republiku Srpsku. Da jednu važnu i veliku ideju i emociju uvedemo u Narodnu Skupštinu Republike Srpske. Jer će samo tako Uspjeti Srpska," rekao je Maksimović.

On se osvrnuo na vrijeme poslije izbora i nestabilnost u cijelom svijetu, naglašavajući da te nestabilnosti neće biti pošteđeni ni Srbi: ni u Srbiji, ni na njenom Kosovu, ni u Republici Srpskoj.

"Srbi su u svakom svjetskom pucanju služili kao municija. Neće drugačije biti ni ovaj put, kao što vidimo, i kao što osjećamo kad čujemo povišene predizborne tonove, sa svih političkih strana. Do mira se nikada nije stizalo preko ratobornosti, nismo naučili lekciju da građani nemaju nikave koristi od neprekidnih svađa, vrijeđana i optužbi učesnika na predstojećim izborima. Oni se bore za izborne procente bez ikakvih programa, novih ideja, novih ljudi," ocijenio je Maksimović.

Prema njegovim riječima Srpska u predstojeću nestabilnost ulazi sa slabašnom ekonomijom, politikom koja svakim danom sve više dijeli narod, dok djeca bježe u inostranstvo.

"Zdravstvo, prosvjeta, kultura, sport, sve je dokaz da Srpska, ako nastavi istim tempom, ne može da se nada uspjehu. Uspjeha nema ako se upravljanje bude i dalje davalo po političkim zaslugama, nepotizmu i prijateljstvu, a ne po stručnosti, iskustvu, znanju, volji i energiji, rekao je Maksimović.

On dodaje da uspjeha nema bez sloge, kao ni ako jedini posao kome se ljudi nadaju bude posao u državnoj administraciji.

"Izgleda da ni to ovi izbori neće promijeniti. Naprotiv, Srpska ne može uspjeti ako se bude liječila pod istom dijagnozom i istim lijekovima kao do sada. Ja kao ljekar i narodni poslanik imam puno pravo to da tvrdim," izričit je Maksimović.

Od pojašnjava da kad kaće "Uspjeće Srpska" poručuje da još ima nade, da još ima razloga za optimizam, ali da se mora drugačije raditi.

"Čim se završe izbori, onog sata kad se prebroje glasovi, tog trenutka mora da se napravi prvi korak ka uspjehu - sastavljanje vlade nacionalnog jedinstva, u kojoj na svim mjestima moraju sjediti ljudi koji su prije svega stručni za taj posao. Ako ti ljudi nisu članovi političkih partija, tim bolje. A ako jesu iz partijskih redova, onda razlog za njihovo postavljanje ne treba da to iz koje su partije, već koliko znaju o onome čime treba da upravljaju. Stručna vlada, a ne politička vlada, vanredna vlada za vanredna vremena, to će predlagati Pokret Uspješna Srpska," kaže Maksimović.

On pojašnjava da ta Vlada poseban naglasak treba da stavi na svaki vid odbrane, prije svega u ekonomskom, privrednom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom smislu.

"Najvažnija odbrana treba da bude usmjerena ka tome da djecu ubijedimo da se zemlja može promjeniti bez napuštanja otadžbine. Republika Srpska se može promijeniti, ona može uspjeti, ali samo ako se na svim nivoima, od Vlade pa na dole, postave stručni ljudi koji znaju svoj posao. To moramo da prenesemo svima. „Uspjeće Srpska“, poslušajte nas, glasajte za nas, našu vjeru u uspjeh i naš program koji do tog uspjeha dovodi, našu listu koja će za taj uspjeh dati svaki atom svoje snage - volju, znanje i vrijeme," rekao je Maksimović.

Uspjeće Srpska! Uspjeće Bijeljina, iz koje ova ideja kreće inspirisana neuspjehom jedne stare i istrošene politike vladajuće strukture.

Uspjeće i Banja Luka i Prijedor i Doboj i Zvornik i Sarajevo i Trebinje i Derventa i Gradiška...i sve druge opštine u Republici Srpskoj.

On je dodao da ćemo uspjeti svi, sa novim ljudima, novom politikom, novom energijom, novim idejama, novom snagom koja leži u svima nama, i to nama svima složnima.

"Mi smo ovdje, zbog Srpske! I uspjeće Srpska, ako nas posluša. Ako je ubjedimo i ako joj objasnimo da ima istorijsku šansu da uspije. Ili da nestane ako ponavlja greške iz prošlosti. Ali ipak, Uspjeće Srpska! Kažimo to svima!" poručio je Maksimović.