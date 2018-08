Maksimović: Dijaspora je zapostavljena i moramo čuti njihov glas

"Naša dijaspora je totalno zapostavljena i treba im dati daleko više prostora, potrebno je ministarstvo za dijasporu jer naša dijaspora treba da se čuje, rekao je prof. dr. Zlatko Maksimović iz lider Pokreta "Uspješna srpska."

Gostujući u emisiji "5do7" ATV-a Maksimović je rekao da je najveći problem naše dijaspore to što su oni stranci i tamo i ovdje, kada dođu u Republiku Srpsku.

"Kada se želi nešto učiniti onda se nađe način da se nešto učini, a ukoliko se ne želi nešto uraditi onda se traži razlog da se to ne uradi. Trebamo omogućiti da određeni broj predstavnika dijaspore budu poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bilo je takvih ideja ali uvijek se nalazio razlog zašto se to ne uradi. Jedan od razloga je da li oni mogu dolaziti na sjednice, ali na kraju krajeva može se glasati i elektronskim putem," kaže Maksimović.

On dodaje da se uvijek može nači način da naši ljudi u dijaspori budu uvaženi.

"Ono što je najvažnije, za šta se ja zalažem, je da što manje ljudi bude tamo negdje, da što više ljudi ostane ovdje. Međutim, ukoliko ispoštujemo ljude iz dijaspore onda ćemo naći načina da se oni vrate i da sve što su stekli ulože u Republiku Srpsku. Kada kažem ulože ne mislim samo na finansijska sredstva, već i ono što su naučili u razvijenm zemljama. Da donesu određena iskustva, znanja, iz svih oblasti, jer time najviše jačamo Srpsku," kaže Maksimović.

Govoreći o predstojećim izborima Maksimović je naglasio da Pokretu "Uspješna Srpska" nisu bitne partijske knjižice već uspješni ljudi.

Sa njim u emisiji je gostovao i Goran Kavržić, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Sveti Sava" iz Minhena.

"Goran Kavržić je jedan od nestranačkih kandidata, znači nije član Pokreta Uspješna Srpska, ali je na našoj listi za banjalulčku regiju. Po tome se mi razlikujemo od drugih. Mi izlazimo na izbore u svih devet izbornih jedinica za NS Srpske i u svakoj izbornoj jedinici imamo bar po jednog nestranačkog kandidata, a u banjalučkoj dva. Znači to su ljudi koji nisu u politici a koji žele nešto da mijenjaju," rekao je Maksimović.

On naglašava da se pokret Uspješna Srpska zalaže da poslije izbora na pozicijama u Republici Srpskoj budu uspješni ljudi, koji znaju svoj posao.

"S obzirom na trud koji smo uložili i koji ćemo nastaviti da ulažemo mislim da će Pokret Uspješna srpska ostvariti zapažen rezultat. Nama nije stalo do vlasti, jer da nam je stalo do vlasti Pokret bi napravio neku koaliciju, po ugledu na druge, veće, stranke. Mi idemo na izbore svjesni svoje snage i problema koje naš narod ima. Imamo ljude, nudimo rješenja za probleme i siguran sam da će to narod prepoznati," zaključio je Maksimović.