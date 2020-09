Lukić: Nema pravnog osnova za reviziju tužbe protiv Srbije

Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović ne može da podnese zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za navodni genocid u BiH, a još manje u tome može da mu pomogne presuda generalu Ratku Mladiću, navodi advokat Branko Lukić, šef tima odbrane generala Mladića.

"Bakiru niko ne brani da se igra politike, ali pravno nema izgleda, a i sud bi pročitao prvu odluku i ne bi uzeo ni u razmatranje takvu tužbu", poručuje Lukić, reagujući na najavu Izetbegovića da će obnoviti tužbu za genocid protiv Srbije ako general Mladić bude osuđen za genocid za još šest opština, jer smatra da su to novi elementi da se traži nova revizija.

On objašnjava da je sve što se sada nalazi pred Mehanizmom, a nekada pred Haškim tribunalom, bilo u razmatranju u tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

"Oni su imali sve te činjenice dostupne i ranije, jednom su već pokušali da ožive tužbu, ali su zakasnili, jer su prekoračili rok od šest mjeseci za podnošenje žalbe i po meni, sada nema nikakvog pravnog osnova da se ponovo upuste u to. Riječ je o čistom politikantstvu", rekao je Lukić za Sputnjik.

On je naglasio da okolnosti, kada je riječ o generalu Mladiću ni po čemu nisu nove, odnosno nema ih da bi se na njih iko pozivao.

"Ukoliko bi se Mladiću dodalo tih pet gradova, to jest šest opština za genocid, bio bi to presedan, jer bi prvi put neko bio optužen za toliki broj opština za genocid. To je tužilaštvo pokušalo u slučaju (prvog predsjednika Republike Srpske) Radovana Karadžića, ali su odbijeni. Tako da je mogućnost da se tim uspije kod Mladića, po meni, ravna nuli", ističe Lukić.

Prema njegovim riječima, sud ne može da presudi jednom ovako, a drugi put onako na osnovu istih činjenica.

"Kada se uđe u suštinu predmeta, onda se žalba prihvata ili odbija. Ako nije pravovremena, onda se ne odbija, nego se odbacuje", pojasnio je Lukić.

Tužilaštvo Mehanizma za krivične sudove u Hagu predložilo u avgustu sudijama žalbenog vijeća Mehanizma da usvoje žalbu i da nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića proglase krivim po još jednoj tački optužnice, po kojoj je prvostepenom presudom bio oslobođen.

Mladić je oslobođen optužbi za navodni genocid u šest opština (Foča, Kotor Varoš, Ključ, Prijedor, Sanski Most i Vlasenica), dok je po devet drugih tačaka optužnice proglašen krivim i osuđen na doživotni zatvor.

U martu 2017. godine Međunarodni sud pravde je odlukom o odbacivanju zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za navodni genocid stavio tačku na taj postupak, a u obrazloženju stoji da se novi zahtjev ne može podnijeti, jer je u međuvremenu istekao rok.

Rok od 10 godina za podnošenje revizije istekao je 26. februara 2017. godine, a tužba je podnesena 26. februara 2007. godine.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ponovo je najavio mogućnost revizije tužbe protiv Srbije za navodni genocid, navodeći da će to zavisiti od presude Mladiću.