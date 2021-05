Lukić: Bude li po pravu - presuda će biti pozitivna za generala Mladića

Branko Lukić, koji zastupa srpskog generala Ratka Mladića, izjavio je da je jako loše zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, kojem 8. juna u Hagu treba da bude izrečena pravosnažna presuda, te naglasio da odbrana očekuje pozitivan ishod ukoliko se sudije budu držale prava i dokaza.

- Јa ne volim da nagađam. Ukoliko se bude gledalo pravo, činjenice i dokazi, očekujemo povoljan ishod i da uskoro, Bože zdravlja, general sjedi ovde sa nama. Bilo bi bolje društvo. Ako je na sceni politika, onda znamo kako se to do sada radilo - rekao je Lukić za Televiziju "Pink".

Lukić je naveo da je general Mladić zdravstveno i dalje vrlo loše, ali je snažnog duha.

- On je čovjek tvrdog duha, ali je fizički oronuo, ima mnogo bolesti, vrlo često ne može sam, ali bori se, nikada ne kuka i ne žali se. Tako da mi od njega ne možemo da čujemo u kakvom je stanju, dok ne vidimo medicinsku dokumentaciju. Tada vidimo i u kojoj fazi ta njegova zdravstvena katastrofa - rekao je Lukić.

Generalov sin Darko Mladić otkrio je da je njegovom ocu prije nekoliko dana u Hagu pozlilo.

- Imao je zdravstvenu krizu i vrtoglavice. Nije mogao da se sjeti broja svoje supruge, sa kojom se inače čuje tri puta dnevno - rekao je Darko Mladić.

Generalov sin je, u vezi sa izricanjem konačne presude, rekao da će brzo doći taj 8. jun kada će sve biti jasno.

- Ovdje se, prije svega, radi o žalbi po prvostepenoj presudi. Osim što je odbrana dokazala da general nije kriv, imali smo takva kršenja Tribunala, da sa te strane sudijama ne treba puno da ponište tu presudu. Međutim, mi ne možemo da nagađamo - rekao je Darko Mladić.

On je naveo da je odbrana tražila da general bude oslobođen po svim tačkama ili da se proces vrati na početak.

- On to neće moći da izdrži zdravstveno. Oni su rekli da bi on mogao da pobjegne u takvom zdravstvenom stanju, a to je čovjek koji ne može da pređe 150 metara sam. To je cinično, jedno obrazloženje. General, čak i po njihovim nekim dokumentima, nije sposoban za suđenje. To se može pročitati. On odavno nije za suđenje - kaže sin generala Mladića.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove 8. juna će izreći pravosnažnu presudu generalu Mladiću.

Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal je 22. novembra 2017. godine prvostepeno osudio na doživotnu kaznu zatvora.