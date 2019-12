Lukač: Zapad zaustavlja migrante u BiH koja je postala jedina ruta

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je večeras da Zapad ne želi da prihvati migrante, već nastoji da ih zaustavi na ovim područjima zbog čega će ovaj problem potrajati i narednih godina.

"Zapad želi da BiH bude parking za migrante. BiH je postala skoro jedina kopnena migrantska ruta na putu ka Evropi. Sve je krenulo preko BiH i to se neće zaustaviti. Ako Turska, gdje se nalazi oko četiri miliona migranata, otvori granicu svi će krenuti preko BiH jer nema drugog puta", upozorio je Lukač.

On je podsjetio na stav vlasti da Republika Srpska nema mogućnosti i resurse da pravi kampove na svojoj tritoriji i u njima zadržava migrante, ali da migrantima pomažu u humanitarnim smislu.

"Kada zatraže medicinsku pomoć, hranu ili vodi, uglavnom imaju kontakte sa policijom Srpske i to im se omogući", rekao je Lukač za RTRS.

On je naveo da želja migranata nije ostanak u BiH, dodajući da zbog toga Srpskoj nije potreban novac kojeg zapadne zemlje daju kako bi se migranti smjestili u kampove.

"Kampova u Srpskoj neće biti. Neka oni taj novac upotrijebe na način da te ljude spasu muka koje trpe hodajući po kiši snijegu, suncu, gladni i žedni, a žele da dođu do njih. Neka ih odvezu u svoje zemlje, naprave im kampove i pokažu humanost", poručio je Lukač.

Prema njegovim riječima, drugi problem migrantske krize jeste da među migrantima dolaze i ljudi koji su bili ratnici.

"Naša policija to zna i svakodnevno se u to uvjeravamo. Mnogi od njih na svojim tijelima imaju ratne rane što znači da su bili u borbenim dejstvima. U velikom migrantskom talasu su prošli i teroristi koji su nakon samo nekoliko mjeseci u Parizu izveli strašan teroristički akt u kojem su ubijene desetine ljudi", ukazao je Lukač.

On je rekao da se ne treba zanositi da među migrantima koji prolaze nema takvih.

"Ima onih koji idu u Evropu po zadatku da prave terorističke akte, kao i onih koji treba u Evropi da prave infrastrukturu koja će u jednom trenutku izvoditi terorističke napade. Moramo takve filtrirati i kontrolisati koliko god možemo i ne možemo ih ovdje zadržavati jer ne znamo šta možemo očekivati od njih", upozorio je Lukač.

Govoreći o pripadnicima "Islamske države" deportovanim iz Sirije u BiH, koji su ratovali i slali poruke da hrišćane treba ubijati na svakom koraku, Lukač je istakao da se od njih ne može očekivati ništa dobro, niti u njihovom slučaju deradikalizacija može dati efekte.

Lukač je naveo da su pripadnici "Islamske države" koji su do sada procesuirani u Tužilaštvu i Sudu BiH dobili smiješne kazne od po godinu dana zatvora, koje su otkupili za novac.

"To je vrlo loša poruka na koji način se treba ophoditi sa teroristima. NJima je to bila nagrada, a oni su prihvaćeni u svom okruženju kao heroji, naročito kod mladih. To znači da će oni širiti svoju radikalnu mrežu i ideologiju `Islamske države` i `Al Kaide`", upozorio je Lukač.

On je naglasio da u Federaciji BiH postoje desetine paradžemata u kojima se nalaze ljudi koji žive po sasvim drugim pravilima od onih koji praktikuju tradicionalni islam.

"Oni su u odredu `El mudžahedin` pokazali svoje najgore lice sijekući u ratu glave zarobljenim Srbima, ali to tada nikoga nije interesovalo jer su to bile srpske glave. Kada su počeli da sijeku glave Amerikancima, Englezima i drugima onda je to postao svjetski problem", ocijenio je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske je istakao da Policija Republike Srpske mora biti dovoljno jaka, brojna i obučena da zaštiti svoje građane u svakom smislu, pa i u smislu prolaska migranata kojima neće dozvoliti da prave krivična djela.

"Desetine hiljada migranata prošlo je kroz Srpsku, a uspjeli su da naprave 18 krivičnih djela, uglavnom imovinskih. Negdje su ukrali bicikl, negdje provalili u automobil ili neki napušteni objekat. To nisu zabrinjavajuća krivična djela, s obzirom na dešavanja u Federaciji u kojima su akteri migranti kao što su teške krađe i tuče, pa čak i ubistava i silovanja", rekao je Lukač.

On je podsjetio da MUP Srpske jedini u BiH ima formiranu Upravu za borbu protiv terorizma i ekstremizma, čiji zaposleni svakodnevno rade i razmjenjuju informacije sa drugim agencijama o tome kuda se teroristi, potencijalni teroristi ili njihovi simpatizeri kreću, šta rade, kako ostvaruju kontakte i na koji način funkcionišu.

"To je nešto što moramo znati i mi razmjenjujemo informacije unutar BiH, ali i u širem regionu", dodao je Lukač.

Govoreći o očekivanjima od novog ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudina Radončića, Lukač je naglasio da je riječ o čovjeku koji je ozbiljan političar i ima ugled u BiH.

"On je ranije bio na toj funkciji i nadam se da neće ići van svoje nadležnosti što je u više navrata pokušao bivši ministar", rekao je Lukač.