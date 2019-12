Lukač: Skupština nije počela kako treba, opozicija se nije ponašala primjereno

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da Narodna skupština Republike Srpske juče nije počela kako treba i da se opozicija nije ponašala primjereno, što nije prvi put.

"Neprimjereno ponašanje i divljaštvo u kome se uništavala i državna imovina, urlikanje i deranje se čulo. Svi znamo da to nije dozvoljeno i u skladu sa Poslovnikom. Stanivuković je unio zastavice NATO-a s kojim je mahao, bacio ih u lice premijeru. Da li to poslanik može da radi?", rekao je Dragan Lukač ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Lukač je istakao da rukovodstvo Narodne skupštine nije uradilo ono što je trebalo da uradi, odnosno da poslanike opozicije sankcioniše i udalji iz skupštinske sale.

"Da se to desilo ne bi bilo drugih problema. Nemoguće je da bilo ko govori nešto što njima ne odgovara. Draško Stanivuković mi je prišao, što nije dozvoljeno, gurnuo mi mikrofon i spriječio da govorim. Niko, nikad, od članova Vlade i vlasti nije njima prilazio. Stanivuković je to uradio više puta, ne mogu da dozvolim da me neko ugrožava. Odgurnuo sam ga da me ne bi ugrozio", naglasio je Lukač.

Lukač je istakao da ne razmišlja o tome da podnese ostavku, koju od njega traže poslanici PDP-a.

"365 puta su već tražili ostavku tako da po tom pitanju neću sa njima da polemišem. Ostavku ću dati onda kad mi je zatraži onaj ko mi je dao mandat", istakao je Lukač.