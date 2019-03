Lukač: Rezervni sastav u prijedlogu izmjena Zakona o policiji

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da je neophodno da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uvede rezervni sastav policije da bi uspješno odgovorilo na niz bezbjednosnih izazova sa kojima može Srpska da se suoči poput migrantske krize, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija u kojima treba pružiti pomoć stanovništvu.

"Mi moramo da imamo dodatne snage uz pomoć kojih možemo da odgovorimo bezbjednosnim izazovima koji nas očekuju, a koji nisu mali. Iz tog razloga planiramo da uvedemo nove snage koje bi mogle da odgovore zadatku zaštite našeg stanovništva", rekao je Lukač u intervjuu za Srnu.

On je najavio da će se u prijedlogu izmjena Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima naći i prijedlog o uvođenju rezervnog sastava policije.

"To je nova organizovana snaga sa određenim brojem mladih ljudi koji će biti uvedeni u MUP i pojaviće se samo na poziv kada je to potrebno. Oni će imati ovlašćenja kao aktivni sastav policije kada su angažovani da rade na policijskim poslovima. Najprije moramo u zakonu uvesti mogućnost da imamo rezervni sastav policije, a onda ćemo sukcesivno raditi na uvođenju ljudi", pojasnio je Lukač.

Pripadnici rezervnog sastava policije, kaže ministar unutrašnjih poslova, moraće da prođu konkursnu proceduru i ispune psiho-fizičke i druge uslove da bi mogli da rade te poslove.

"To znači da nećemo odjednom ići sa punim sastavom, ali plan je da maksimalan broj tih ljudi bude 20 odsto od aktivnog sastava MUP-a Srpske koji trenutno imamo", istakao je Lukač.

MIGRANTSKA KRIZA - JEDAN OD NAJVEĆIH IZAZOVA

Prema njegovim riječima, migrantska kriza je jedan od najvećih izazova u predstojećem periodu jer konstantno raste broj migranata koji su se pojavili na teritoriji Srpske i BiH.

"U ovoj godini očekujemo mnogo veći priliv nego što je bio prošle godine s obzirom na to da se na teritoriji Grčke nalazi oko 80 hiljada migranata koji imaju namjeru da idu prema Evropi. Znamo da više ne mogu da prođu preko Mađarske koja je svoju granicu sa Srbijom zagradila žicom i nove rute koje se otvaraju prema Evropi sada idu preko teritorije BiH", kaže Lukač.

On je upozorio da će priliv migranata vjerovatno eskalirati na granici BiH i da će biti veoma teško izboriti se s tim sa trenutno raspoloživim sredstvima i ljudstvom.

Lukač je istakao da su zajednički organi BiH morali da urade mnogo više kada je riječ o kontroli ulaska migranata i da nisu smjeli dozvoliti da migranti rade ono što danas rade u BiH.

"To je potpuno nelegalan ulazak, jer ljudi nemaju kod sebe dokumente i za njih ne znamo ni ko su, ni šta su, da li su bili pripadnici terorističkih organizacija, da li možemo od njih da očekujemo određene vidove opasnosti poput terorističkih djela", upozorio je Lukač u intervjuu za Srnu.

On je podsjetio da na teritoriji FBiH migranti svakodnevno čine krivična djela, počevši od međusobnih tuča, obračuna, pa čak i ubistva do pljački, silovanja i drugih stvari.

"To nemamo u Srpskoj, mi smo na svojoj teritoriji uspješno rješavali taj problem, jer je Vlada na vrijeme zauzela stav da na području Republike ne možemo da pravimo kampove i zadržavamo migrante s obzirom da za to nemamo ni resurse, ni mogućnosti. Ako migranti na teritoriji BiH budu zadržavani duži period, sigurno ćemo imati novu problematiku zbog izvršenja krivičnih djela i drugih dešavanja koja će biti vrlo teško kontrolisati jer ta lica nigdje nisu evidentirana", istakao je Lukač.

On je rekao da je Republika Srpska bezbjedna i da iz godine u godinu opada broj krivičnih djela, a naročito teških poput razbojništava, pljački ili ubistava.

"To je rezultat dobrog rada policije na terenu. Uspijevamo u kontinuitetu da rješavamo te stvari. Nikada nijedna policija ne može u potpunosti da riješi sva krivična djela. Nema takve policije u svijetu i to ne mogu čak ni one koje su mnogo bolje plaćene i organizovane i imaju mnogo više sredstava na raspolaganju", kaže Lukač.

On je ocijenio da se policija Srpske veoma dobro nosi u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, privrednog i drugih vrsta kriminaliteta i iz godine u godinu postiže veoma dobre rezultate.

"Uporedni statistički podaci pokazuju da svake godine napredujemo u pogledu rješavanja krivičnih djela i smanjenja ukupnog broj krivičnih djela, a naročito kada je riječ o organizovanom kriminalu, drogama i korupciji", naglasio je Lukač u intervjuu za Srnu.

ZNAČAJNO POBOLJŠAN MATERIJALNI STATUS I OPREMLJENOST POLICIJE

Govoreći o materijalnom statusu pripadnika MUP-a, ministar unutrašnjih poslova Srpske je rekao da se do nedavnog povećanja plata on dugi niz godina nije značajno mijenjao.

"Ovo je jedno od značajnijih povećanja plata, naročito za pripadnike MUP-a sa srednjom i višom stručnom spremom. Vlada je prepoznala da je policija Republike Srpske među najlošije plaćenom u regionu i da je bilo potrebno da materijalni status naših pripadnika bude poboljšan. Nadam se da će u mandatu ove vlade doći do značajnijeg povećanja plata svih pripadnika MUP-a jer je to potrebno", naglasio je Lukač.

On je ocijenio da je u posljednjih četiri-pet godina mnogo uloženo u jačanje MUP-a.

"Pored nabavke novih uniformi uložili smo mnogo i u vozni park koji nam je svakodnevno potreban, jer naši policajci 24 sata koriste ta vozila. Imamo kontinuitet u zamjeni tih sredstava i ostale opreme. Mnogo smo radili na nabavci kratkog i dugog naoružanja za redovnu policiju, a naročito za jedinice za podršku i specijalnu jedinicu koje su opremljene najsavremenijim naoružanjem", podsjetio je Lukač.

Prema njegovim riječima, za sve što pripadnici MUP-a Srpske nose imaju zakonsko uporište, iako je bilo mnogo napada i pitanja zašto se policija naoružava.

"Radimo samo u skladu sa zakonom da bismo mogli da čuvamo živote naših policajaca, građana i njihove imovine i da spriječimo napade na njih, a znate da smo imali i terorističkih napada u kojima su naši policajci ubijani i ranjavani", napomenuo je Lukač.

On je rekao da moraju da se iskoriste sve zakonske mogućnosti da MUP Srpske u pogledu opremljenosti i obučenosti bude doveden na visok nivo, te se zbog toga duži period radi i na opremanju Centra za obuku u Zalužanima gdje će na Dan policije biti održana centralna manifestacija.

"Mnogo je urađeno u pogledu objekata za fizičku, taktičku i vatrenu obuku. To je veoma kompleksan centar u kojem ćemo moći da radimo sve vrste obuke na jednom mjestu. To će doprinijeti tome da reodvna policija, jedinice za podršku i specijalna jedinica budu mnogo bolje obučeni i da imaju mnogo više mogućnosti za kvalitetnu obuku", naglasio je Lukač.

Osvrnuvši se na položaj policajaca u društvu, ministar unutrašnjih poslova istakao je u intervjuu Srni da su zakonske mogućnosti koje Republika Srpska ima na raspolaganju solidna ali da će se ići ka tome da se unaprijedi zakonska regulativa da se policija zaštiti i da joj se omogući da radi svoj posao još efikasnije.

Lukač je istakao da je policija garant bezbjednosti u Republici Srpskoj i da je spremna da u svakoj prilici zaštiti građane i njihovu imovinu, te da spriječi napade na njih kao i na pripadnike MUP-a.

DAN POLICIJE - JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH DATUMA U KALENDARU MUP-a

Govoreći o obilježavanju predstojećeg Dana policije, 4. aprila, Lukač je rekao da je to jedan od najznačajnijih datuma u kalendaru MUP-a koji se svake godine obilježava skromno, ali svečano.

Čestitajući svim pripadnicima MUP-a Dan policije, Lukač je naglasio da je obaveza svih nas da se svaki dan, a posebno 4. aprila sjetimo i poginulih policajaca koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.

"Prošle godine smo u našem Centru za obuku započeli spomen-crkvu, koja će biti spomenik našim poginulim kolegama. Na ovaj način pokušavamo da im se bar dijelom odužimo za ono što su uradili za naš narod i za Republiku Srpsku. Riječ je o 782 policajca koji su dali svoje živote u odbrani Srpske i mi to nikada nećemo zaboraviti", istakao je Lukač.

On je dodao da aktivnosti u okviru obilježavanja Dana policije počinju i prije 4. aprila u svim policijskim upravama, a jedna od njih su i dani otvorenih vrata za mališane iz osnovnih škola i vrtića s ciljem njihovog upoznavanja o radu policije i opremi kojom raspolaže.

Prema njegovim riječima, tradicionalno se održava i "Policijada", koja će ove godine okupiti oko 700 pripadnika MUP-a koji će se takmičiti u više sportskih disciplina.