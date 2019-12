Lukač: Nikome neću dozvoliti da me ugrozi

Ne prestaju reakcije na burnu noć u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Iako u sali nisu mogli naći zajednički jezik danas su poslanici i vlasti i opozicije saglasi da sve što se desilo u parlamentu jeste odraz primitivizma, nekulture i pokušaja pravljenja cirkuske predstave.

Sve je kulminiralo na relaciji između ministra Dragana Lukača i poslanika Draška Stanivukovića. Dragan Lukač danas objašnjava da su poslanici koji su tokom cijelog zasijedanja bili izbačeni na vijeme ništa se ne bi desilo. Draško Stanivuković je unio zastavice NATO-a u salu, njima mahao ispred lica srpskog člana Predsjeništva zatim ih bacio u lice premijeru a sve to kako kaže ponovio kada se i Lukač obratio Parlamentu.

“Odgurnuo sam ga od sebe u namjeri da ga spriječim da me ugrozi jer šta treba da razmišljam kada čovjek prijeđe cijelu salu mlateći rukama, priđe pred moju govornicu i krene prema meni unoseći mi se u facu, treba da očekujem da me udari, vidim da rukovodstvo NSRS ne reaguje, ja nikome neću dozvoliti da me ugrozi na bilo kakav način na bilo kom mjestu”, kaže ministar unutrašnjih poslova, Dragan Lukač.

Draško Stanivuković predao je danas zahtjev za protest. Za to vrijeme nastavlja u svom maniru, pa predstave i uvrede nisu izostale ni danas. Za ono što se desilo juče, mnogi poslanici odgovornost prebacuju na skupštinsko rukovodstvao. Nedeljko Čubrilović tvrdi da je uložen maksimalna napor da se sačuva mir i da ne dođe do incidenta u sali.

Kako kaže od samog početka bilo je jasno da su neki poslanici na sjednicu došli da izazovu incident i intervenciju skupštinskog obezbjeđenja. Ipak priznaje da je nakon svega što se čulo i vidjelo u parlamntu ostao gorak ukus u ustima. Da je vrijeme juče bilo uludo potrošenu smatra i Sonja Karadžić Jovićević. Etički kodeks mora da važi i za poslanike i goste parlameta.

“Imamo manjkavosti i poslovnikai drugih dokumenta koji bi trebalo da nam pomognu da regulišemo rad u BS i sačuvamo dignitet”, kaže Sonja Karadžić Jovićević, potpredsjednik NSRS.

Da je potrebno vratiti dignitet ovom zakonodavnom tijelu i te što prije ući u izmjenu poslovnika parlamenta smatraju i u Demosu. Spomenka Stevanović poručuje da sve što se juče desilo jeste urušavanje ove institucije. Poslovnik je odavno trebalo da bude promijenje kažu u SNSD-u a rukovodstvo ne smije da se libi preduzimanja mjera kojima će se zavesti red.

“U NSRS imamo situaciju da su određeni članovi rukovodstva Narodne skupštine izloženi pritiscima od strane poslanika koji te duele snimaju i objavljuju na svojim vlogvvima tu su razni komentari i ini nekada ne žele da se zamjeraju i kad ti poslanici pričaju minmo dnevnog rea opomena ide nakon tri,pet, 10 minta umjesto da im nakon 30 sekundi oduzm riječ”, kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

Osuda je stigla i iz DNS-a. Darko Banjac kaže ponašanje i vlasti i opozicije prevršilo je svaku mjeru. Da se prekine cirkus u parlamentu zatražili su i borcu stvaraoci Republike Srpske. Punu podršku dali su kako kažu svom saborcu Draganu Lukaču, koji je i danas stub odbrane Republike Srpske.