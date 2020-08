Lukač: Memorandum je koristan, ali ne na način na koji je potpisan

Protekle sedmice pred narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske raspravljalo se o ugrožavanju vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske nakon prihvatanja odluka u Predsjedništvu BiH kojima je srpski član, Milorad Dodik bio preglasan.

Jedna od tih odluka je Memorandum saradnje sa SAD-om.

“U prethodnom periodu Ministarstvo bezbjednosti sa tadašnjim ministrom Mektićem, pokrenulo je jednu proceduru potpisivanja takvog jednog Memoranduma, ne tražeći mišljenje MUP-a Srpske, niti su konstatovali da se to u praksi ne može sprovesti bez MUP-a Srpske”, rekao je Lukač i dodao da američka administracija nije ni sa evropskim zemljama zaključila takav Memorandum”, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač.

Taj sporazum jeste dobar u smislu da se prati kretanje mogućih kriminalaca i terorista na svjetskom nivou. Ali to mora biti u skladu sa Ustavom, što ovdje nije bio slučaj.

“Mi smo tražili da se iz Ministarstva unutrašnjih poslova da to riješimo na jednostavan način. Da se Memorandum doda da je pored Ministarstva bezbjednosti i njihove nadležnosti u skladu sa zakonom, da su nadležna i ostala policijska tijela u BiH. To je podrazumijevalo MUP Srpske, SIPA-u, kantonalne MUP-ove i sve ostale koji se bave bezbijednosti BiH. Ali advokati iz SAD-a su rekli da oni nisu spremni da naprave takav ustupak u sporazumu koji je već potpisan. Poslije takvog stava predsjednik Dodik je pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, to je došlo u Skupštinu koja je to dvotrećinskom većinom rekla da je to na štetu Republike Srpske i da taj sporazum ne može da bude potpisan.”, rekao je Lukač i dodao:

“BiH je jedina zemlja u Evropi koja nema saradnju sa EUROPOL-om, to nanosi veliku štetu. Sa Europolom možemo da dobijemo veliki broj podataka kako bi se brinuli o bezbjednosti naših građana. Međutim, Dragan Mektić je to četiri godine držao u ladici, u nekim sastancima smo se dogovorili da to implementiramo da bude kako je potpisano. Kada smo očekivali da to bude urađeno, izgubili smo dvije godine i ništa se nije dogodilo”.

“Nemoguće je da neko u BiH može ratifikovan međunarodni sporazum mijenjati i njegovu suštinu promijeniti i da to implementira u praksi na neki drugi način. Mi to nećemo prihvatiti. Tražimo da se sporazum implementira onako kako je potpisan i ratifikovan”, poručio je ministar Lukač, gostujući u emisiji "Direktno" na ATV.

Župljanin: Srpska je subjektivitet koji se pita

“Valjda bi trebalo svima da bude jasno da je Republika Srpska subjektivitet koji se pita. Republika Srpska ima svoje nadležnosti i oblast bezbjednosti je izuzetno važan. Svi moraju shvatiti u BiH, a i van BiH, da se nijedna značajna stvar u pogledu kreiranja odnosa u BiH, a pogotovo vezivanje tih odnosa sa međunarodnom zajednicom ne može bez Republike Srpske i njenih institucija”, rekao je Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjednost.

“Svaki put će biti pokrenut vitalni nacionalni interes onda kada budu ugrožena prethodno definisana prava Republike Srpske u svim oblastima društvenog života”, poručuje Župljanin.