Lukač: Mektiću treba dobar psihijatar

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas Srni da je od početka rata bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, odnosno pripadnik i komandant specijalnih jedinica, i da su nebulozne tvrdnje o njegovoj pripadnosti takozvanoj Armiji BiH.

Na pitanje Srne da prokomentariše navode da je bio "pripadnik takozvane Armije BiH", a koje je na današnjoj konferenciji za novinare iznio član Glavnog odbora SDS-a Dragan Mektić, Lukač je poručio da "Mektiću treba dobar psihijatar".

"Prije pola godine je u javnost takođe iznosio laži da me je spasavao u ratu i izvlačio ranjenog, što asolutno nije tačno. To su potpune laži i to još jednom demantujem", istakao je Lukač.

On je dodao da svi pripadnici njegove jedinice i svi policajci znaju od kada je u policiji, gdje je bio i šta je radio.

"Od početka rata sam bio pripadnik MUP-a Republike Srpske, odnosno pripadnik i komandant specijalnih jedinica. Izašao sam iz rata sa činom pukovnika i odlikovan dva puta od tadašnjeg predsjednika Srpske za iskazanu hrabrost u ratu i uspješno komandovanje jedinicama. O ranjavanjima u toku rata neću više ni pričati", naglasio je Lukač.

On je dodao da su Mektić i njegova stranka očito u očajnom stanju nakon posljednjih dešavanja i zbog debakla koji će doživjeti na predstojećim izborima.

"Mogu samo da pitam Mektića da li je on, poslije svih priča o paravojnim formacijama u Srpskoj koje su bile potpune laži sa njegove strane i koje je iznosio sračunato da bi nanio štetu Srpskoj, formirao paravojnu militantnu frakciju u sastavu SDS-a koja raketira i granatira svoj narod? Da li on kao što pričaju neki članovi SDS-a komanduje tom militantnom frakcijom u SDS-u koja raketira u Banjaluci i ispaljuje `zolje`. Da li je on taj koji je izdao naređenje da bude ispaljena `zolja`? To pričaju ljudi iz njegove stranke, a sve će pokazati istraga", kaže Lukač.

On je rekao da je Aleksandar Radić, kojem je određen pritvor zbog sumnje da je ispalio "zolju" na poslovnu zgradu koncerna "Agram" u Banjaluci i protiv kojeg će vjerovatno biti podignuta optužnica, bio u kontaktu sa Mektićem.

"Mnogo fotografija sa Mektićem i predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom potvrđuje da je Radić bio njihov istaknuti član i oni će to veoma brzo morati da objasne narodu", poručio je Lukač.