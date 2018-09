Lukač: Incident u Čelincu smišljena provokacija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ocijenio je da je incident u Čelincu smišljena provokacija koja je za cilj imala da se isprovocira predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Rukovodstvo PDP-a, s obzirom da je /ministar inostranih poslova BiH i potpredsjednik PDP-a/ Igor Crnadak dovezao i odvezao Draška Stanivukovića na lice mjesta, što ne može proći bez znanja i odobrenja lidera PDP-a Branislava Borenovića, mora objasniti je li njihova politička platforma da provociraju i napadaju drugu stranu da bi na taj način pobijedili na izborima", rekao je Lukač na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On smatra da je to pogrešan pristup, kao i da je Stanivuković u ovom slučaju zloupotrijebljen.

"Stanivuković je mlad čovjek kojeg su u ovom slučaju zloupotrijebili njegovi naredbodavci, ljudi koji vode stranku u kojoj se i on nalazi. On i drugi mladi ljudi koji su sa njim bili dobiće prekršajne prijave o narušavanju javnog reda i mira, to su podaci koji idu u njihov dosije, što će im sigurno nanijeti štetu u sljedećim godinama", dodao je Lukač.

On je napomenuo da "ako kojim čudom pobijede na izborima", neće moći obavljati određene funkcije zbog prekršaja koje su počinili.

"Stanivuković treba da razmisli da li su mu prijatelji oni koji ga guraju u takve aktivnosti. Sigurno nisu, jer mu nanose ogromnu štetu koja će ga pratiti godinama", ocijenio je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je Stanivuković mlad čovjek, koji pred sobom ima političku budućnost, koju mu njegovi mentori na ovakav način uništavaju, o čemu treba dobro da razmisli.

"Ako ga je Crnadak dovezao i odvezao sa lica mjesta, zašto on nije došao sa kamenjem u rukama da `položi temeljac`, već je poslao mladog čovjeka koji će zbog toga snositi posljedice. To je zloupotreba mladih u političke svrhe", istakao je Lukač.

On je rekao da nije vidio da je Dodik izbio Stanivukoviću telefon iz ruke, kao što nisu ni drugi očevici jučerašnjeg incidenta u Čelincu.

"Ako imate određena politička dešavanja na kojima se pojave ljudi koji namjerno žele da naprave provokaciju, to nosi određene posljedice. To nije način da se vodi kampanja i do sada nije bilo takvih stvari. Svi treba da se uzdrže od bilo kakvih provokacija, naročito fizičkih", poručio je Lukač.

On je dodao da Policija Republike Srpske neće dozvoliti bilo kome da ugrožava bilo koga u predizbornim aktivnostima, i sa jedne i sa druge strane, i da će biti kažnjeni svi koji pokušaju to da urade.

"Predsjednik Republike i predsjednik Vlade su štićene ličnosti, koje se posebno obezbjeđuju i policija ima obavezu da reaguje. Zato pozivam sve da se tokom cijele predizborne kampanje uzdrže od bilo kakvih porvokacija", poručio je Lukač.

On je rekao da je provokacija kada se neko pojavi sa kamenjem u džepovima na licu mjesta gdje je druga politička opcija.

Direktor Policije Srpske Darko Ćulum rekao je da će protiv dva lica koja su juče uhapšena u Čelincu biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

U Čelincu je tokom postavljanja kamena temeljca za novi most na rijeci Vrbanji, nekoliko lica okupljenih oko kandidata PDP-a za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske i aktuelnog odbornika u Skupštini grada Banjaluka Draška Stanivukovića krenulo sa kamenjem u ruci prema predsjedniku i premijeru Srpske, nakon čega je reagovalo obezbjeđenje.