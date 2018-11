Luka Petrović kandidat za direktora "Elektroprivrede"

Fotelju gradonačelnika Trebinja Luka Petrović mogao bi zamijenit foteljom generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske". Trebinjski SNSD je jednoglasno odlučio da prvi čovjek njihovog gradskog odbora bude na čelu elektor-energetskog sistema Srpske. Ovaj prijedlog podržali su i svi mjesni odbori trebinjskog SNSD-a.

Aktuelni gradonačelnik Trebinja danas nije bio raspoložen za izjave. Kratko je poručio da je ovo za sada samo prijedlog te da će sve prokomentarisati kada bude donesena i konačna odluka. Ni članovi Nadzornog odbora "Elektoroprivrede" danas nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije. Ipak, prema saznanjima ATV, Nadzorni odbor zasjedaće već u ponedjeljak kada će biti donesena i konačna odluka.

Nadzorni odbor u ponedjeljak će odlučitivati i o sudbini v.d. generalnog direktora Radmile Čičković, koja je na ovoj funkciji od aprila ove godine. Da će u "Elektroprivredi" biti smjena, za ATV je potvrdio i predsjednik Republike Srpske i novoizabrani član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

"Mi imamo na nivou matičnog preduzeća nedefinisano stanje, to se radi o funkcijama v.d. Vidjećemo, ali u svakom slučaju biće toga još. Nećemo oprostiti nikome ni minimalnu štetu napravljenu preduzeću ili ugledu Republike Srpske. Onaj ko bude izabran u Srpskoj na rukovodno mjesto moraće prije svega da bude sinonim za RS," rekao je Dodik.

Da li gradonačelnik odlazi u "Elektroprivredu", danas je glavno pitanje među Trebinjcima. Ukoliko se to desi, južnjaci će vrlo brzo na biračka mjesta. Po Zakonu o lokalnoj samoupravi izbori se raspisuju u roku od 60 dana od dana napuštanja funkcije gradonačelnika.

"Iznenađenje mi je to, nisam bila u toku. Nadam se, ako već on ide u "Elektroprivredu" da će Trebinjci da izaberu gradonačelnika kao što je on bio, dostojnog njega."

"Dobro bi bilo za ovaj narod da bude preduzeto bar ovoliko koliko je ovaj."

"Drago mi je, čovjek je samo takav. Pravi čovjek za pravo mjesto."

"Vjerujem da će isto iz stranke njegove da dođe čovjek na njegovo mjesto," rekli su Trebinjci.

Ukoliko Petrović napusti gradonačelničku fotelju u njoj će, po zakonu, do prijevremenih izbora sjediti njegov zamjenik Mirko Ćurić. Luka Petrović je na proteklim izborima, kao kandidat SNSD-a za narodnog poslanika, u Izbornoj jedinici devet osvojio više od 12 hiljada glasova.