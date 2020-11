Lokalni izbori: Ko je rekorder po broju glasova, a ko nije glasao ni sam za sebe?

Svoje ime na odborničkoj listi ove godine nisu obilježili banjalučani Maljković Branko i Boruta Ivica, kandidati Liberalne stranke i Saveza za Novu politiku. Ista priča i u Istočnom Mostaru gdje dva kandidata Ekološke partije nisu ni sebi dali glas. Sa druge strane, najviše glasova za odbornički mandat u Republici Srpskoj imala je SNSD-ova Sanja Vulić.



"Moram reći da sam jako srećna zbog ovog izbornog rezultata u Doboju jer to definitivno nije smao moj lični rad nego kompletnog tima i mislim da je to najbolji pokazatelj kada se timski radi kako se timski i pobjeđuje. Moram reći da mi u Doboju odavno ne marimo za funkcije i niko od nas ne nastupa prema građanima sa nekom pozicijom ili funkcijom", kazala je Sanja Vulić, kandidat za odbornika u SO Doboj.

SNSD je rekorder izbora u BiH, i to po broju načelničkih mandata. Ova partija ima i najviše odbornika u skupštinama opština.

"SNSD je dobio najveći broj mandata. SNSD u svim opštinama i gradovima ima svoje odbornike, i to je jedina parija koja to ima. I reći ću vam još jedan podatak koji nij emoj, al sam čitao u nekim federalnim medijima. 23 ili 26 opština u FBiH ima SDA, 17 ima HDZ, a SNSD ima 43. Mi smo najjača politička partija", izjavio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da pobjedu doslovno može da odluči jedan glas, dokazuju izbori za načelnika u Kupresu. Slično je u Berkovićima, gdje načelnički mandat osvojen za samo 22 glasa više. U Ilijašu je mandat načelniku izmakao za 24 glasa, dok u Kalesiji za 19 glasova. Neki su na izbore izašli prvi put, i napravili ozbiljan rezultat.

"Ušli smo u lokalne parlamente u skoro svim opštinama u kojima smo imali liste. Osvojili smo po našoj evidenciji za sada 75 mandata, odborničkih mandata u svim lokalnim zajdnicama. Tu može d abude promjena jedan ili dva, manje više", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a.

Iznenađenje izbora je opština Gacko, gdje je nekadašnji lider SDS-a Vukota Govedarica izgubio na oba fronta. Slično je i sa sadašnjim predsjendikom stranke Mirkom Šarovićem, koga nisu podržale ni komšije u IStočnom Novom Sarajevu. Na odborničkim listama je bilo i iznenađenja, poput onih da je konobar osvojio više glasova od nosica liste i potpredsjednika Narodne skupštine Republike Sprske. Izbori će ostati upamćeni u Travniku gdje je na dan izbora preminuo kandidat koji je osvojio najviše glasova za načelnika.