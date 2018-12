Ljubomir Erić predsjednik sokolačkog DEMOS-a 

Na Sokocu je večeras osnovan Opštinski odbor Demokratskog saveza (DEMOS), a za predsjednika je izabran Ljubomir Erić, koji je ranije bio predsjednik Opštinskog odbora DNS-a.

Predsjednik nedavno formiranog DEMOS-a Nedeljko Čubrilović rekao je novinarima na Sokocu da je DEMOS stranka koja je nastala kao iznuđeno rješenje, te da to ne znači unaprijed poraz, nego da može da završi sasvim dobro.

"Ja se nadam da ćemo kao politička stranka unutar Republike Srpske i BiH već na lokalnim izborima pokazati svoju pravu vrijednost, jer je naš cilj da na tim izborima sjedimo u skupštinskim klupama u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj", izjavio je Čubrilović.

On je istakao da Opštinski odbor DEMOS-a Sokolac prati novu političku opciju od početaka, da je među prvima krenuo tim putem i pokazuje drugima kako to treba i kako može, kada to ljudi žele.

Čubrilović se nada da će na ovom putu članstvo DEMOS-a ostati jedinstveno i naglasio da su problemi u političkoj stranci u kojoj su bili donedavno nastali onog trenutka kada je počela tajkunizacija stranke.

"Naše članstvo će sigurno ići putem koji imaju stranke centra, desno orijentisane, potpuno nacionalno osviješćene, vodićemo politiku kompromisa, zajedništva, jedinstvenog rješenja za srpski narod u Republiku Srpsku i u BiH i za sve građane, a nikada na štetu drugih", naveo je Čubrilović.

On je uvjeren da će DEMOS ostati parlamentarna stranka s obzriom da i sada ima četiri poslanika, koji čine jedan nezavisni klub unutar Narodne skupštine Republike Srpske.

Čubrilović je naveo da DEMOS sada ima oko 60 odbornika i više od 70 članova bivše Glavnog odbora DNS-a, koji su aktivni u DEMOS-u, te da će u narednih mjesec dana imati preciznije podatke o broju odbornika i odbora.

Novizabrani predsjednik Opštinskog odbora DEMOS-a Sokolac Ljubomir Erić rekao je da je raniji Opštinski odbor DNS-a Sokolac, među prvima u Srpskoj odlučio da kolektivno ide u partiju koja će biti nova na političkoj sceni i time dali punu podršku Nedjeljku Čubriloviću, kao predsjedniku novoformiranog DEMOS-a.

"DEMOS na Sokocu već ima 100 novih članova i radićemo punim kapacitetom tako da u narednom periodu očekujemo još oko 300 do 400 novih članova, što znači da dajemo sebi prioritetan zadatak za tri-četiri odbornika na narednim lokalnim izborima", kaže Erić.

On je naglasio da će DEMOS promovisati politiku u kojoj ne vladaju tajkuni i politiku u kojoj novac nije mjerilo vrijednosti, čime žele da ostanu narodna stranka centra.

Osnivačkoj sjednici Opštinskog odbora DEMOS-a Sokolac prisustvovali su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenko Stojanović i predsjednik Regionalnog odbora DEMOS-a Sarajevsko-romanijske regije Aco Stanišić.