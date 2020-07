Ljubojević: Stanivuković krši mjere borbe protiv korone

Draško Stanivuković, poslanik PDP-a, konstatno krši propisane epidemiološke mjere, ugrožavajući čak i najmlađe, i u to trenutku dok stalno proziva druge za navodnu neodgovornost u borbi protiv epidemije korona virusa, izjavila je Anja Ljubojević, član Gradskog odbora SNSD-a.

Ona tvrdi da je u posljednjih nekoliko sedmica Stanivuković prilikom brojnih javnih događaja nebrojeno puta prekršio propisane i preporučene epidemiloške mjere, te da je u tome išao toliko daleko da je ugrožavao čak i maloljetna lica.

"Zadnjih dana, svjedoci smo kako Stanivuković uveliko radi na svojoj kampanji, okupljajući ljude na raznim događajima. Njegovi privatni snimatelji tako su nam prenijeli slike kako se kupa u termalnoj kupelji sa desetina drugih ljudi, kako grli djecu, kako navodno zabrinut, obilazi brojna naselja, pritom ne propuštajući prliku da se zarad kojeg glasa grli i ljubi sa desetinama ljudi... Svim tim okupljanjima zajedničko je to što nije ispoštovana nijedna mjera zaštite od korona virusa. Postavlja se pitanje da li je on uopšte svjestan kakvom riziku izlaže ljude i zašto se on sam ne pridržava Propisanih mjera. Zašto grli ljude, među njima i djecu, a u isto vrijeme priča o odgovornosti političara kad je i ni on sam nema. Da li on, možda, misli da kao narodni poslanik ima imunitet i na koronu?", ističe ona.

Ona je ukazala da je ovakvo ponašanje posebno licemjereno kad se ima u vidu da je sam Stanivuković javno tvrdio kako "postoje povlašteni ugostiteljski objekti koji krše propisane epidemiloške mjere", dok on sam, s druge strane, svakodnevno krši sve propisane norme, dovodeći u opasnost i druge i sebe.