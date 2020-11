Ljubiša Ćosić prvi neposredno izabrani gradonačelnik Istočnog Sarajeva

Istočno Sarajevo po prvi put u istoriji ima direktno izabranog gradonačelnika, i to iz SNSD-a - ali on još ne zna da li će imati većinu u gradskoj skupštini. Ljubiša Ćosić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva u dva mandata, trebalo bi da preuzme ovu funkciju od PDP-ovog Nenada Vukovića kada se izbroje svi glasovi, ali zbog složenog izbornog sistema, po kojem odbornici u skupštinama opština biraju odbornike za gradsku skupštinu, njen sastav će definitivno biti poznat tek u februaru. Dan nakon izbora, Ćosić poručuje da će sa svima razgovarati.

"Nisam pravio kalkulacije ni razmišljao o skupštinskoj većini ali sam u izbornoj noći pozvao i rekao da ću ići da napravim što je moguće širu priču, priču koja nije opterećena uopšte partijskom pripadnošću, jer vidite, u gradu Istočno Sarajevo opet imamo svojevrsnu dualnost, tri načelnika iz SNSD-a, tri iz SDS-a. Treba poštovati volju građana i nikoga ne isključivati", izjavio je Ljubiša Ćosić, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

Ćosić najavljuje da će prvo sjesti za sto sa svim načelnicima, da vide koji su prioriteti u razvoju grada, naročito na polju privrede i infrastrukture. Najavljuje i moguću reorganizaciju gradske uprave. Građani s kojima smo razgovarali su zadovoljni njegovim dosadašnjim rezultatima - i ne sumnjaju u budućnost grada.

"Uvijek je pokazao sve najbolje, ne sumnjam uopšte. Ni za dalje. Vidjećemo, kad prođe izvjesno vrijeme, donijećemo ocjenu. Dosta je uradio, a ako mogne još više, to bolje i to ti je to. Znači narod je bio zadovoljan sa njim, s njegovim radom koji je radio do sad, pa su glasali i za načelnika grada", kažu građani Istočnog Sarajeva.

U sada već bivšu Ćosićevu načelničku fotelju sjeda Jovan Katić, SNSD-ov kandidat i dosadašnji direktor "Vodovoda i kanalizacije" Istočno Sarajevo. Katić je u nedostižnoj prednosti u odnosu na svog protivkandidata, Dragana Vlačića iz SDS-a. On je osvojio oko 70 odsto glasova, dok će SNSD prema trenutnoj računici imati 9 od 19 odbornika u skupštini opštine.

"Do sada Istočno Novo Sarajevo nije imalo nikakvu podršku Grada Istočno Sarajevo kao institucije, naravno sada očekujemo da ta podrška neće izostati. 1.24-1.42 Mi moramo ovo povjerenje da opravdamo. I naravno da ćemo četiri godine posvetiti samo radu. Prije svega ćemo da završimo započete projekte, to je izgradanja jezera u Dečanskoj ulici, završetak izgradnje sportske dvorane, završetak pozorišta", rekao je Jovan Katić, kandidat SNSD za načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo.

SNSD je pobjedu odnio i na Palama, opštini sa najviše stanovnika u sastavu grada, gdje je Boško Jugović po drugi put izabran za načelnika, kao i u Trnovu gdje je ponovo pobjedio Dragomir Gagović. SDS još uvijek ima svoja uporišta u Istočnom Sarajevu. Marinko Božović je po drugi put izabran za načelnika Istočne Ilidže, dok je Milovan Cicko Bjelica po treći put na čelu Sokoca. U najslabije naseljenoj opštini koja pripada gradu, Istočnom Starom Gradu, SDS-ov Bojo Gašanović je po četvrti put izabran za načelnika.