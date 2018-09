Ljekarima odlični uslovi za rad, pacijentima najmodernije sobe

Deset operacionih sala, 750 novih kreveta, više od 17 hiljada kvadrata prostora, najsavremenija oprema koje se ne bi postidjele ni evropske bolnice – tako izgledaju novi objekti banjalučkog Kliničkog centra koji su danas svečano otvoreni.

Kroz desetak dana, sve klinike Univerzitetskog kliničkog centra biće preseljene iz centra grada na Paprikovac, a nove prostorije usoro će biti dostupne pacijentima iz cijele Republike Srpske.

Ljekarima će, kaže direktor, Vlado Đajić, rad biti znatno ugodniji i jednostavniji, a pacijentima boravak u bolnici makar malo olakšan. Đajić se zahvalio svima koji su pomogli da se dugogodišnja ideja konačno i ostvari. Iako, u šali kaže, bolnica izgleda svjetski, nikom ne bi poželio da se tu i zatekne.

"Želim vam, ne da ne ležite samo, već i da ne dolazite u posjetu u ovu ustanovu", istakao je Vlado Đajić, direktor UKC RS.

Ljekari, kažu, ne mogu biti srećniji. Za njih je danas veliki dan. Zgradu Hirurgije staru više od 50 godina, kao i putovanja pacijenata i doktora od centra grada do Paprikovca, kažu, brzo i rado će zaboraviti.

"Za mene je ovo isto tako veliki dan, iz tog razloga što je i moj otac isto tako bio u ekipi koja je započela ovaj projekat prije jako, jako puno godina. Ja kao njegova ćerka sam doživjela da ovaj projekat se završi, i da otvorimo napokon sve ove kapaciteta na Paprikovcu", istakla je Zvezdana Rajkovača, pomoćnik Generalnog direktora.

Republika Srpska dobila je najmoderniji klinički centar u regionu, poručuju predsjednik Republike i predsjednica Vlade Srpske. Kažu da su ljekari pravi heroji jer su davali svoj maksimum radeći u izuzetno teškim uslovima. Sve su to, kažu, stoički podnijeli.

"Mislim da dugujemo veliku zahvalnost svim ljudima iz zdravstvenog sektora koji su radili mnogo godina, a da nisu imali adekvatne uslove. Na ovaj način se stiču ti uslovi, i za puno adekvatnije zbrinjavanje pacijenata ali isto tako, kao što sam rekla, za rad medicinskih radnika", istakal je Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske.

"Uvjeravaju me ljekari koji ovde rade da je to što se tiče opreme vrh, i uređenja, i da čak mnoge zapadne bolnice izgledaju mnogo drugačije. U svakom slulčaju, ovde treba da se uradi i edukacija, da ljudi ovde ostvaruju najsloženije i najbolje zahvate", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

U Kliničkom centru trenutno se liječi više od hiljadu pacijenata. Oni koje smo zatekli pred bolnicom, ali i rodbina koja im je došla u posjetu, kažu – Banjaluka je napokon dobila bolnicu dostojnu čovjeka.

"To se ne može objasniti. To ne možeš. Jednokrevetne i dvokretne sobe sa kupatilom i wc-om. Eto, ne trebam ti više ništa pričati. Krevete koji imaju daljinsko upravljanje, dizanje, spuštanje, pomjeranje, naprijed, nazad, lijevo, desno, ja mislim da je dovoljno to".

"Mnogo je bolje ovde, i smještaj, i sami objekat sve govori".

"Puno je to značajno za građane RS, i ovo još treba da se proširuje u budućnosti", istakli su građani.

Sledeći na redu su kardiohirurgija i ginekologija sa porodilištima, kažu u Upravi Kliničkog centra. Do sada je, u sjeverno krilo i centralni medicinski blok uloženo 84 miliona evra bez PDV-a. Radovi na izgradnji trajali su tri i po godine.