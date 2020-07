Ljekari UKC RS apelovali na građane da poštuju mjere protiv širenja virusa

Interni krizni štab UKC Republike Srpske održao je konferenciju za novinare o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

"Stanje je alarmantno"

"Stanje u Srpskoj, BiH, regionu, ali i svijetu je postalo alarmantno, sve je veći broj zaraženih. Donijeli smo mjere kako pružiti zdravstvenu zaštitu na najvišem nivou inficiranima od virusa korona, ali i ostalim pacijentima. Dokazali smo da su zdravstveni radnici jedna od najodgovornijih i najprofesionalnijih zanimanja u Republici Srpskoj, a naročito da je to izraženo kad je najteže, a ovih par mjeseci je bilo najteže. Uradili smo sve što je bilo do nas, svi pacijenti su imali sve dostupno po svjetskim kriterijumima. Otkako se pojavio virus korona pokazao je da je jako nepredvidljiv, i jako malo se zna o njemu. Zdravstveni radnici su premoreni, radili su dan-noć, bez bolovanja, korištenja starih ili novih godišnjih odmora. Ono što zdravstvene radnike jako ljuti i razočarava su neodgovorni pojedinci, pojedini mediji i to predstavljanje da je korona virus ništa, da se ne treba pridržavati mjera. Ti neodgovorni prave problem sebi, svojim porodicama, radnim kolegama, a naročito zdravstvenim radnicima. U ime svih zdravstvenih radnika apelujem na građane, da ovo nije farsa, da koriste preporučene mjere, a to su distanca i korištenje maski", rekao je dr Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Malo je priče o tome da je virus ojačao u smislu širenja"

"Previše je priče o tome kako je virus oslabio, a malo priče o tome kako je virus ojačao u smislu širenja i da se brže širi nego što je ranije. Svaka četiri i po dana imamo po milion novih zaraženih u svijetu. Moramo da se vratimo na ozbiljan tretman situacije u Srpskoj, i da se pripremimo za još gora vremena. Ali prije toga, moramo da stavimo u fokus naših života ličnu higijenu, distancu, nošenje maski, poštovanje mjera i poštovanje ljudi koji rade danonoćno. Ja apelujem na svijest naroda, da situacija ne da nije prošla, nego je virus mnogo brži i mnogo postojaniji, bez obzira na podatke da su nešto lakše kliničke slike. Imamo velike brojeve, a u igri velikih brojeva će se povećati i smrtnost. Ponovo imamo vrlo ozbiljnu situaciju", rekao je dr Nenad Stevandić.

Toplije vrijeme nije donijelo očekivano poboljšanje

"Ono čemu smo se mi nadali, da ćemo u ovim toplijim vremenima i nakon provedenih epidemioloških mjera držanja fizičke distance, nošenja maski, i da su se ljudi na to navikli, da ćemo imati manji broj oboljelih. Ali, desila se iznenađujuća situacija, i jako nepovoljna, a to je prevelik broj novozaraženih. Izuzetno nas zabrinjava to što u ulazimo u jednu fazu sa povećanim brojem zaraženih osoba. Građane molimo da izbjegavaju okupljanja na velikim skupovima, da nose maske, drže distancu. Oni na taj način štite sebe, ali i nas ljekare i zdravstveni sistem. Uz taj minimalni napor građani će pomoći i zdravstvenom sistemu koji je iscrpljen zbog danonoćnog rada", poručila je dr Antonija Verhaz, načelnik klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske.

"Podizanje svijesti građana će pomoći u borbi s virusom"

"U zadnjih nekoliko puta kad sam gostovao na TV sam spomenuo da je ovo bolest za koju nema lijeka, za koju nemamo iskustva u liječenju, što je dodatni problem za liječenje oboljelih sa teškim simptomima. Ono što znamo je da pridržavanje mjera zaštite, lične higijene, i podizanje svijesti građana, ono što će pomoći u borbi sa ovim virusom i pomoći nama, ljekarima", rekao je Peđa Kovačević, načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Veliki je pritisak na zdravstveni sistem, mnogo je pozitivnih pacijenata

"Želim građanstvu da poručim da virus nije oslabio kao što se priča, a što se tiče pritiska na zdravstveni sistem, mi i dalje imamo veliki broj pozitivnih pacijenata. Želim da ukažem na to da se epidemiološke mjere moraju poštovati, da se nose maske, da ukoliko imaju simptome da se testiraju i izbjegavaju bilo kakav kontakt, kako bi i nama olakšali posao", rekla je Višnja Mrđen, specijalista medicinske mikrobiologije, supspecijalista virusologije.

"Četiri mjeseca kontinuirane borbe bez odmora ostavlja malo prostora za dodatne napore"

"Urgentni centar od prvog dana pandemije ima ogroman obim posla. Iscrpljujuće radimo sa svim pacijentima i zasad možemo da se izborimo sa svim. Međutim, četiri mjeseca rada kontinuirane borbe bez odmora, ostavlja malo prostora za dodatne napore i mogućnosti povećanja obima posla. Ono što moram da napomenem, porid kovid-19, u posljednjih mjesec dana, nakon popuštanja epidemioloških mjera, imamo jednu novu epidemiju. To je epidemija, praktično, politraumatizovanih pacijenata, odnosno povrijeđenih u saobraćajnim udesima. Na dnevnom nivou imamo teško povrijeđene i smrtno stradale pacijente čije liječenje iziskuje ogroman napor različitih hirurških disciplina i anestezioloških timova. Intenzivna njega za hirurške grane je zatrpana pacijentima koji su povrijeđeni u udesu. Molim sve građane da poštuju, kako mjere za sprečavanje širenja kovid infekcije, tako i suzdržavanje od aktivnosti koje dovode do njihovih povreda", rekao je Dragan Rakanović, načelnik Urgentnog centra UKC RS.