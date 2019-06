Let za Sankt Peterburg bi bio puno pogodak

Kad već letimo prema Njemačkoj, Belgiji i Švedskoj, bilo bi dobro i kad bi sa Mahovljana mogli i prema Rusiji, s obzirom na jake i dobre veze Republike Srpske i Sankt Peterburga - poruka je ovo zvaničnika Srpske koji su učestvovali na Međunarodnom ekonomskom forumu. Povezali bi se privrednici, bilo bi lakše ostvarivati kontakte, a ruskim turistima, kaže Milorad Dodik, itekako imamo šta da ponudimo.

“Uzeli smo na sebe obavezu, da vidimo kako ćemo riješiti pitanje komunikacije. To je svakako povezivanje putem aerodroma i aviona. Postoji tu zainteresovanost, ali moramo prvo da nekako da izvršimo anketu zainteresovanih da na bazi toga možemo da vidimo kako ćemo to organizovati,” rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH.

Nema razloga da ne povežemo Banjaluku i Sankt Peterburg, kaže predsjednica Republike Srpske. Interes je, smatra, obostran.

“Svakako da se nametnula i tema i ona će biti aktuelna i u budućnosti sigurno, dok ne riješimo to pitanje na koji način nas povezati avio–linijom. Dakle, sada pretpostavke postoje. Moramo da nađemo koji su to aranžmani, zainteresovane kompanije koje bi mogle da odrađuju taj posao, ali to je stvar koju nismo izgubili iz vida ni mi, ni oni u Sankt Peterburgu. Prema tome, ja sam sigurna da će se desiti,” kaže Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.

Mapa puta koju su potpisali predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović, i gubernator Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, predviđa, između ostalog, saradnju u oblasti industrijskog razvoja i trgovine, u okviru koje je planirana saradnja u oblasti farmaceutske industrije i isporuke farmaceutskih proizvoda preduzeća iz Sankt Peterburga na tržište Republike Srpske, informisanje predstavnika Republike Srpske o održavanju sajmova u Sankt Peterburgu, kao i pružanje podrške privrednim subjektima Sankt Peterburga i Republike Srpske u uspostavljanju direktnih kontakata. I direktna avio-linija sigurno bi dobro došla.