Šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović potvrdio je za ATV da ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stiže u Banjaluku 17. septembra.

"Ministar inostranih poslova Ruske federacije Sergej Viktorič Larov, po našoj posljednjoj informaciji dolazi 17. septembra u Banja Luku, isključivo na poziv predsjednika Milorada Dodika. Mi u predstavništvu smo maltene dnevno u kontaktu sa MIP Rusije oko te posjete koja je u stvari trebala da bude u julu mjesecu. Međutim, zbog njegove zauzetosti preneseno na 17. septembar. A gdje on ide do toga, ko ga je pozvao kako sam čuo u Sarajevo to nije naša stvar. Ali što se tiče Banja Luke i osvećnja crkve tj. Kamena temeljca ruske crkve u Banjaluci isključivo na poziv predsjendika Milorada Dodika. Ja sam prisustvovavo tom razgovoru kad ga je on lično pozvao davno još i bio je prihvaćen poziv. Samo smo se dogvorili da ćemo termin dogovoriti posebno u zavisnosti od zauzetosti ministra Lavrova", rekao je Perović za ATV.