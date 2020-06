Kuljani: Uručeni ključevi za 48 stanova

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler uručio je ključeve za 48 novih stanova za stambeno zbrinjavanje porodica izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica u BiH.

Uručenje ključeva realizuje se u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja za koji je EU kao najveći donator ovog programa izdvojila 236 miliona evra bespovratnih sredstava.

U okviru ovog programa, EU je BiH do sada dodijelila oko 64 miliona evra, a do sada je zgrađeno 1.600 stambenih jedinica, dok se do kraja 2022. godine očekuje izgradnja dodatnih 1.600 stambeniih jedinica.

Svečanosti su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić.