Krivične prijave protiv Stanivukovića i Begića

Nepoštovanje epidemioloških mjera, samim tim ugrožavanje tuđeg zdravlja, upad na privatni posjed, neovlašteno dizanje drona u neposrednoj blizini aerodroma, kleveta, dug je spisak prekršaja koje je Draško Stanivuković počinio u samo jednom danu, u jednom videu kojim se, uz podršku svojih vjernih pratilaca, u svom rijaliti maniru pohvalio na društvenim mrežama.



Ne birajući način da i u vrijeme pandemije dođe u centar pažnje i održi svoj rijaliti performans, svoje prestupe Stanivuković je objasnio time da "uručuje zahvalnice". Za to će mu biti uručene krivične prijave, poručuju pravni zastupnici komanije "Fruit Eco". Tužbe su spremne.

"Niko nema pravo da u ovoj državi, bez obzira o kome se radi da upada u tuđe posjede, da upada u tuđe stanove, da zaista maltretira radnike, kao što ste mogli juče da vidite, tamo su zaposleni bili prilično uznemireni. Normalno, oni su se ponašali u skladu sa dobrom praksom, pa nisu se suprotstavljali gospodinu Stanivukoviću kako bi, po pravilu, možda neka služba obezbjeđenja i trebalo da mu se suprotstavi i u tom smislu njegove najave upada u neke druge firme ili porodične kuće zaista nisu na mjestu i mi ćemo preduzeti oštro sve aktivnosti pred svim i sudskim i tužilačkim organima da se suprotstavimo ovakvom ponašanju. On, pored sebe, uvlači i druge ljude koji su njegovi saradnici, da čine i krivična djela i to prikazujući u potpuno jednom pogrešnom svjetlu putem javnosti", rekao je Miloš Stevanović, pravni zastupnik kompanije "Fruit eco" i pravni zastupnik porodice Dodik.

A pored toga što je uznemirio zaposlene i ometao ih u obavljanju svog posla, Stanivuković se nije na tome zaustavio. Umjesto da, poslije upozorenja da čini prekršaj, napusti posjed, PDP-ov narodni poslanik se nastavio bahato ponašati i svoje frustracije liječiti na radnicima kompanije.

"On konta da će Draška Stanivukovića uspjeti da isprovocira. Pa ja ovakve za doručak pojedem, za doručak, druže, za užinu", istakao je Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

U snimanju i uzurpaciji privatnog posjeda Stanivukoviću je pomogao njegov vjerni potrčko Ivan Begić. Predsjednika mladih PDP-a, poznatog po skrnavljenju spomenika, te po tome da mu nije strano da fizički nasrne na one koje nedozvoljeno snima, Stanivuković je ovaj put uspio da smiri kako fizičkim obračunom ne bi završilo još jedno njihovo upadanje na privatni posjed.

"E, Ivane, znaš da se moraš kontrolisati. 'Ajde ovdje dođi, uslikaj me!"

I protiv Begića je spremna tužba. Da je sve to neprimjereno ponašanje, poručuje i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dragan Lukač kaže da je neprihvatljivo upadati na bilo čiju privatnu imovinu. Nije potrebno snimati ko šta posjeduje, sve to može da se vidi u zvaničnim evidencijama, poručuje prvi čovjek MUP-a. Prije nego što nešto urade, bilo bi bolje da uzmu Zakon u ruke i malo ga pročitaju. Za ovo će, vjerovatno, da budu sankcionisani, zaključuje Lukač.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova svakako će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, Tužilaštvo je već obaviješteno o tome. Tužilac traži da se dostave svi podaci o tome incidentu. Policija će to da uradi, a dalje će tužilac odlučiti kako će procesuirati navedeni slučaj. On, očito, nije svjestan da pravi seriju prekršaja, možda čak i krivičnih djela, kao što sam rekao, tužilac će to, već da kvalifikuje i da procesuira dalje", naglasio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih posolva Republike Srpske.

Tvrdnje poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draška Stanivukovića da je posjed kompanije "Fruit Eco", na koji je bez dozvole juče upao, zapravo imanje porodice Dodik, danas je demantovao srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže, u tom preduzeću njegov sin ima tek dio akcija i ništa više. Ipak, nisu to kafane, pa da uđe kada ko hoće, bez poziva se ne može slobodno ući na posjed bilo koje kompanije i svojim ponašanjem ugrožavati zaposlene, poručuje Dodik. No, svi su izabrali svoj način političkog djelovanja, poručio je Dodik.

O još jednom u nizu ispada PDP-ovog narodnog poslanika, obaviještena je i Granična policija BiH, jer je Stanivuković koristio dron u blizini aerodroma što je zabranjeno. Kako saznajemo u Graničnoj polciji su analizirali snimke. Svi su o svemu obaviješteni samo predsjednik PDP-a izgleda da nije. Branislav Borenović nam danas nije odgovarao ni na pozive, ni na poruke, te nismo uspjeli saznati šta milsi o najnovijem performanasu stranačkog kolege i da li će tražiti odgovornost od Stanivukovića.

I sada su neke njegove stranačke kolege po društvenim mrežama pokušale da ga "operu" i podsjećajući na tuđe greške, trudili se da umanje njegove. Oni koji se nisu trudili to da urade su osnivači PDP-a Banjaluka.

Na adresu ATV-a uputili su anonimno pismo. Poručuju, banjalučki odbor sada je pretvoren u rijaliti program čiji su glavni protagonisti oni koji svojim kamericama pokušavaju nadoknaditi jasan opozicioni program, ideju i viziju, a nekakvu "borbu protiv režima" zasnivaju na društvenim mrežama i brojem lajkova.

Takođe, osnivači te stranke poručuju i da njihov revolt nije od juče. On, kako kažu, tinja već duže vrijeme, tačnije, od izbora 2018. kada je Branislav Borenović, čijem su se izboru za predsjednika protivili, za predsjednika gradskog odbora izabrao nekompetentnu ličnost, svima poznatu sa fejsbuka i rijaliti sjednica Narodne skupštine. Od njegovog dolaska čak i oni ljudi koji su srcem i dušom radili za partiju gube svaki elan, a pubertetlije zalutale u politiku dobijaju na značaju, poruka je osnivača PDP-a.