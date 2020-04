Kretanje u Srpskoj tokom praznika samo u određenom periodu

Oštrija zabrana kretanja u Republici Srpskoj biće tokom vaskršnjih praznika. Policijski čas stupiće u petak u 15 časova do subote u 5 ujutro.

Kretanja će biti dozvoljeno do 15 časova u subotu nakon čega će biti zabranjeno sve do ponedjeljka u 5 časova. Odlučeno je i da najstarija populacija umjesto u petak ujutru, napolje može sutra od 7 do 10.

Premijer Radovan Višković za ATV pojasnio je da su odluke donesene nakon konsultovanja sa strukom ali i crkvenim velikodostojnicima. Sve to kako kaže da bi se širenje virusa spriječilo.

"Dugo smo razgovarali proteklih dan ili dva i sa crkvenim velikodostojnicima naša mjera ograničenja je zato što imamo neradni i petak i ponedjeljak imamo 4 dana neradna da ne bi došlo ne daj Bože do novih klastera ili proširenja na način kako ne želimo", kaže Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Broj oboljelih danas veći je za 5 osoba od 362 ukupno testiranih. Time je broj zaraženih porastao na 458. Oporavljenih u Republici Srpskoj je 196. Oporavljenima se smatraju oni koj uzastopno u toku 24 sata imaju dva puta negativan test, poručuje ministar Alen Šeranić, ukoliko simptoma nemaju ni mjesec dana nakon toga smatraju se izliječenima. Svi novooboljeli su muškarci, ,dva iz Kotor Varoša i po jedan iz Banjaluke, Prijedora i Teslića.

“Kod muškaraca koji su oboljeli radi se o bliskom kontaktu sa licem koje je bilo pozitivno na virus pored toga institut je radio niz uzoraka zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz lokalnog karantina ti su nalazi svi bili negativni”, kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja.

Oboljelih u dobojskoj,trebinjskoj i bolnici u Istočnom Sarajevu su po 4 osobe dok su u bijeljinskoj bolnici 2 pacijenta. Najviše ih je na UKC-u.

“U UKC imamo 5 na respiratoru,imamo 3 izuzetno teških negdje na klackalici da su za repirator, i oko 90koji su pozitivni a leže na 2 lokacije ukc-a”, kaže direktor UKC-a, Vlado Đajić.

Najviše oboljelih je u Banjaluci. Upravo zato iz banjalučkog štaba prvo je stigao zahtjev da mjere tokom praznika budu restriktivnije.. Kako kaže gradonačelnik Igor Radojičić jedna neodgovorna osoba na nekom okupljanju bila bi dovoljna da se stvori novo žarište i da sav trud od prethodnih dana bude uzaludan.

“Okupljanja građanja koja se tradicionalno očekuju u ovim praznicima, Vakrs, 1.maj, Đurđevdan, mogu da sruše sve ono što smo uradili u proteklih 6 sedmica, ja sam prekjuče vrlo slikovito rekao jedan oboljeli, na jednom prosječnom skupu od 50-ak ljudi znači za 2 sedmice veći broj oboljelih nego za 6 prethodnih”, kaže Radojičić.

Gradonačelnik je o mjerama razgovarao i na sastanku sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović i premijerom Radovanom Viškovićem. Ukoliko situacija dozvoli relaksacija mjera mogla bi biti krajem mjeseca. Da još ima onih koji mjere koje su na snazi ne poštuju, pokazuju i podaci MUPa- Srpske.

Sankcionisano 35 osoba zbog nepoštovanja zabrane kretanja. Šest prekršajnih naloga je izdato zbog okupljanja u grupama većim od tri osobe, dok je jedna osoba prekršila mjeru izolacije.