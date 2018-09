Krajnje nemoralna i "prljava" kampanja Ivanića i Govedarice

Predsjednik Republike Srpske i kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je predizborna kampanja koju vode predstavnici Saveza za pobjede krajnje nemoralna, te da je "ponižavajuće slušati Mladena Ivanića da priča o iseljavanju mladih iz Srpske dok njegov sin živi i radi u Londonu, a dezertera Vukotu Govedaricu o patriotizmu i ratištima".

"To je veoma ponižavajuće i, prije svega, krajnje nemoralno pa se često pitam da li ti ljudi imaju imalo morala u sebi. Ivanić priča kako se ljudi iseljavaju iz Republike Srpske, a njegov sin živi i radi u Londonu. Kako je moguće da on priča o odlasku mladih, a svog sina je smjestio u London? Ne volim što moram o tome uopšte da pričam, ali ovo govorim samo u kontekstu morala. Ne kažem da mladić nije sposoban i svaka mu čast, ali govorim o moralnoj dimenziji onoga što Ivanić priča. NJegov sin je prvi otišao još u vrijeme kada je Ivanić bio premijer i sada on priča o odlasku mladih", rekao je Dodik u intervjuu Srni, podsjetivši da njegova i djeca premijerke Željke Cvijanović nisu nigdje otišla i da žive u Republici Srpskoj.

On je naveo i da gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže "iseljavaju se ljudi", a ne kaže šta je on učinio da ih zaustavi, osim što "pravi stambene zgrade i prodaje stanove".

"On ima vlast u Bijeljini i šta je uradio da zaustavi ljude da ne idu, šta su uradili ovi iz Saveza za promjene koji čine vlast na nivou BiH? Znam da je njima agencija rekla 'gurajte tu priču', ali, ipak, moraš imati valjda neki moralni odnos prema tome. Mi smo uradili bar nešto u tom smislu. Vlada je uvela mjeru da svaka porodilja ima godinu dana materinski dodatak u visini prosječne plate. To je samo jedna od mjera, ali radićemo još, nastojaćemo da omogućimo mladim ljudima da ostanu ovdje, da otvaramo nova radna mjesta i još mnogo toga", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je odlazak ljudi regionalni problem, a ne samo problem Republike Srpske. "Opozicija uporno pokušava da nas okrivi za to. Meni je žao što se to dešava, ali ljudi se ovdje iseljavaju vijekovima i uvjeren sam da ćemo naći načina da to zaustavimo i da će se mnogi od tih ljudi vratiti jer to gdje oni odlaze nisu ni obećane zemlje ni poslovi", rekao je Dodik.

Govoreći o izbornoj kampanji koju vode kandidati Savez za pobjedu, Dodik je rekao da ona sve više poprima karakteristike jedne veoma "prljave" političke kampanje zasnovane na neistinama i podvalama.

On je naveo da Ivanić stalno ponavlja na tribinama i po medijima da su njih dvojica dva različita svijeta i da se u nekom Ivanićevom svijetu, kako je rekao, "djeca ne diraju, a kamoli da se ubijaju".

"Ta njegova izjava je ispod svakog nivoa i biće vremena da tu temu raščistimo. Sad kad bi ga pitali, on bi rekao 'nisam to rekao', a pune su novine te njegove izjave. I na mitinzim stalno ponavlja da ima neki njegov svijet i neki moj svijet i da ja kao živim u svijetu rata. Ja 12 godina vodim Republiku Srpsku, pa ga javno pitam gdje je taj rat o kojem on govori? Za razliku od njega, ja imam samo jasan stav koji iznosim i nikada nisam govorio o ratu niti pozivao na rat", istakao je Dodik.

On je ocijenio da je ponižavajuće i jadno da "dezerter Vukota Govedarica bilo šta priča o ocu Željke Cvijanović koji je bio major, komandant na mnogim teškim ratištima o kome svi u Tesliću govore sa velikim poštovanjem".

"Kako se nije našao neko od boraca iz njihovih redova da govori o tom čovjeku, nego Govedarica. On se našao da priča o majoru, ratištima, o patriotizmu, on koji je kada se bombardovala Srpska pobjegao u Srbiju a kada se bombardovala Srbija pobjegao u Srpsku. Da li taj čovjek ima imalo morala u sebi? Kako je moguće da neko sa takvom biografijom poput Vukotine priča o majoru koji je komandovao jedinicima Vojske Republike Srpske? Govedarica nema nikakve mjere, to je čovjek koji se sakrio u kamionu brašna i otišao u Srbiju i on daje sebi za pravo da nam drži lekcije o patriotizmu", dodao je Dodik, koji je lider SNSD-a.